"Chivas siempre está en mi corazón": Marco Fabián se refiere a un posible regreso a Guadalajara

Marco Fabián de la Mora, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reconoció este lunes la trascendencia que ha tenido la institución tapatía en su trayectoria como futbolista y reveló lo cerca que estuvo de volver a vestir la playera rojiblanca durante el pasado mercado de transferencias, por lo que se refirió a la posibilidad de concretar ese traspaso en el futuro.

El actual volante ofensivo del club catarí Al Sadd sostuvo este lunes una entrevista exclusiva con Natalia León, corresponsal de la cadena internacional Fox Sports en la Perla Tapatía, a quien le reveló por qué se decidió por marcharse al emirato de la península arabica, a pesar de tener varias ofertas para regresar al futbol mexicano y al Rebaño Sagrado.

El canterano rojiblanco reconoció su ilusión por volver a la selección mexicana

El canterano y ex integrante del Club Deportivo Guadalajara reconoció en la entrevista que "hace no mucho, en la última ventana de transferencias recibí algunas ofertas de equipos en México, pero simplemente agradecido. Mi vida, me considero un poco aventurero, un poco de conquistar sitios nuevos y es por eso que he elegido el venir para acá, el estar en una nueva liga como la de Catar, pero nunca digo nunca (a la posibilidad de volver a México)".

Marco Fabián reveló que esa probabilidad de "regresar a mi país, jugar de nuevo en México, poder seguir mostrando el futbol y poder seguir ayudando, siempre va a estar en mi mente. Si regresaría a Chivas o algún otro equipo, bueno, Chivas siempre está en mi corazón y tengo plasmado el escudo de Chivas, es la institución, es algo que llevo en mi vida diaria y que le tengo mucho agradecimiento y que me gustaría vestir alguna vez de nuevo la playera".

El ex mediocampista rojiblanco, a pesar de ese confeso amor a Chivas, reconoció que "no le cierro las puertas a ningún otro equipo tampoco. Uno no sabe lo qué pueda pasar y si algún día regreso a México me gustaría volver a Chivas", aunque agregó que entre sus planes estaría "vestir también un año la playera de Cruz Azul, me fue muy bien, fui muy feliz. Entonces también sé que las puertas allí están abiertas y que muchos otros equipos me han mostrado su interés. En su momento lo vería y no me quiero adelantar a todo, hoy estoy aquí, mi mente está en Catar, estoy muy contento y ya veremos lo que pasa". Cerró asegurando sentirste "ansioso porque termine todo esto y poder regresar a las canchas, que es a lo que venimos".