Chivas usará su playera tradicional ante Toluca

Cristian Calderón y su primer partido como titular en el Rebaño... ���� . ⚽ 1 gol �� 52 pases ✅ 84,6% de efectividad en los pases �� 2 disparos al arco �� 2 chances creadas �� 6 duelos ganados �� 2 bloqueos . Y eso que su puesto natural es el de lateral izquierdo. Promete y mucho el juego de Chicote en Chivas. �� . ¿Ustedes qué opinan? Los leemos... ��

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Jan 22, 2020 at 10:25am PST