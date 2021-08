Chivas vs. León: ¿Cómo ver el partido de la Jornada 5 sin tener que pagar extra?

Las Chivas de Guadalajara recibirán este miércoles 18 de agosto a León en un duelo correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Grita México Apertura 2021, donde buscarán su primera victoria en casa, en la canha del Estadio Akron, debido a que el único triunfo que acumulan lo consiguieron como visitantes contra Puebla en la Fecha 2.

Por tal motivo, este duelo entre el Rebaño Sagrado y La Fiera será transmitido a través del sistema Izzi por el canal Afizzionados, sin embrago hay una posibilidad de observarlo si cuentas con el sistema de televisión de paga Sky, ya que existen una forma de ver el encuentro sin tener que pagar más. Sólo tienes que contar con tu número de cuenta y un correo electrónico.

¿Cómo ver el partido Chivas vs. León con Sky?

Se tienen que seguir unos pasos muy sencillos al ser suscriptor de Sky, ya que primero debes saber que tienes derecho a utilizar la plataforma Blue To Go en cualquier smartphone, tablet, Smart Tv o en tu computadora, a partir de ello tienes que dar de alta este servicio al registrarte con un correo y tu número de cuenta en la página de https://serviciosenlinea.sky.com.mx/sky/faces/cuenta.

Una vez que estés inscrito puedes ingresar al sitio https://www.bluetogo.mx/home desde cualauier navegador o a la app de Blim, para poder observar los partidos que se transmiten a través del canal Afizzionados, como lo será este duelo entre Guadalajara y León que garantizará buen futbol y muchas emociones a partir de las 21:00 horas en uno de los mejores encuentros para esta Jornada 4 que arrancó el martes.

Únicamente debes tomar en cuenta que las posibilidades de que puedas habilitar este sistema Blue To Go dependen de tu cuenta de Sky y de las regiones desde las que se puede dar de alta, pero es un hecho que al haber ingresado y generado tu contraseña ya no deberas pagar los 139 pesos extra que piden en el sistema Izzi para contratar dicho canal y poder disfrutar de encuentro desde el Estadio Akron.