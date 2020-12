Chivas vs. León: Los datos que Víctor Vucetich debe tener en cuenta

Es cierto que los futbolistas rojiblancos llegan al cruce Chivas vs. León con el pecho inflado por las dos grandes victorias en el Clásico Nacional ante las Águilas del América por los cuartos de final del Torneo Guard1anes de la Liga MX 2020.

Pero eso no significa que el título ya se haya obtenido. De hecho, fue el mensaje que ha bajado tanto el entrenador Víctor Manuel Vucetich, como sus dirigidos, apenas se adjudicaron el boleto a las semifinales.

Y en relación con esta postura de mantener los pies sobre la tierra, el Rey Midas deberá tener en cuenta los números que arrojaron los 180 minutos del 3 a 2 global de los cuartos de final del cruce que Club León mantuvo ante Puebla.

Según las estadísticas aportadas por la Liga MX, el conjunto esmeralda fue el que más porcentaje logró de posesión del balón con un 68 por ciento; el que mas faltas recibió con 36; y el que más pases acertó con un total de 871, obteniendo un 88 por ciento de la precisión. En conexión directa con estos números, tres de sus futbolistas fueron elegidos como parte del equipo ideal de la última instancia: Fernando Navarro, William Tesillo y Ángel Mena.

En línea con esta información, se registró también que José Ramírez fue uno de los futbolistas más exitosos en el 1 vs. 1, habiendo prosperado en cuatro enfrentamientos de ese estilo. No obstante, no podrá estar presente por haber sido positivo en el chequeo de Covid-19.

Por otra parte, vale destacar que los tres tantos convertidos por el León en la llave de cuartos de final fueron a través de Maximiliano Perg y Ángel Mena, que anotó en dos oportunidades.

¿Cómo, cuándo y dónde seguir Chivas vs. León?

Puedes seguir Chivas vs León: transmisión en vivo a través de Rebaño Pasión por las semifinales del Torneo Guard1anes de la Liga MX 2020 en el Estadio Akron, este miércoles a las 21:05 horas de México.