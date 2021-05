¿La usará vs. Pachuca? La alineación que clasificó a Chivas al Repechaje de Liga MX

El Deportivo Guadalajara logró clasificar al Repechaje del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX tras finalizar noveno en la tabla general de posiciones. Luego de un comienzo malo y un andar por debajo de las expectativas, el Rebaño Sagrado reaccionó a tiempo y sumó puntos muy importantes sobre el lapso final de la Fase Regular del campeonato. Esto le ha dado la posibilidad de enfrentarse a Pachuca en un duelo que otorga cupo a los Cuartos de Final de la Liguilla.

A Víctor Manuel Vucetich le ha costado encontrar el equipo, eso está más que claro. De hecho, algunas lesiones y bajos rendimientos individuales lo obligaron a realizar modificaciones en las últimas jornadas. Esto, sin embargo, estuvo lejos de ser un inconveniente y le ha resuleto muchos problemas al DT. Los resultados obtenidos ante Tijuana, Rayados, Atlas y Tigres UANL son prueba de ello.

Luego de caer 1-0 frente a Cruz Azul dejando una imagen nada presumible en el campo de juego, El Rey Midas metió mano y pareciera que encontró su alineación ideal. Luis Olivas, Jesús Angulo y José Juan Macías se ganaron un lugar en la siguiente fecha, además de que Antonio Rodríguez tuvo una gran actuación ante La Máquina y confirmó su puesto.

Alineación ideal de Chivas, ¿la usará vs. Pachuca? (Rebaño Pasión)

La alineación por la que optó Víctor Manuel Vucetich y le dio resultados fue: Antonio Rodríguez; Jesús Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Miguel Ponce; Isaac Brizuela, Jesús Molina (o Sergio Flores vs. Rayados), Jesús Angulo; Uriel Antuna, José Juan Macías y Alexis Vega. Este once titular lo utilizó en los últimos 4 partidos y seguramente quiera repetir el domingo vs. Pachuca, en el juego de la Repesca.

En el inicio de semana, el DT recibió una mala noticia: Jesús Angulo tiene una molestia muscular y es duda. El Canelo será evaluado con el correr de los días y si se recupera será titular. Si no lo hace, su lugar podría ser ocupado por Alan Torres, quien lo reemplazó ante Tigres UANL el pasado sábado. El resto, a día de hoy, parece intocable.