Las Chivas de Guadalajara sostendrán un duelo de poder a poder frente Puebla el próximo sábado 20 de noviembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc correspondiente a la Reclasificación del Torneo Grita México Apertura 2021 en un partido donde se definirá el equipo que avanzará a los Cuartos de Final, por lo que todo será a un solo encuentro.

Anteriormente el Repechaje se disputaba con partidos de Ida y Vuelta, pero a partir de esta nueva etapa de la Liga MX, se decidió que solo fuera a un duelo para no dejar tanto tiempo sin jugar a los equipos que calificaron de manera directa a la Liguilla, es decir, los cuatro clubes que terminaron en los primeros lugares de la campaña, los cuales tendrán que esperar más dos semanas para volver a la actividad.

¿Cómo se define el Repechaje en caso de empate?

Cuando los duelos eran a dos encuentros, ganaba el equipo que terminara en mejor posición dentro de la tabla general en caso de que existiera un empate en los goles, pero actualmente esto se ha modificado para dar paso a la definición desde los 11 pasos, según lo informa el reglamento de la Liga MX en su artículo 18.

"Los partidos de Reclasificación serán a partido único en la sede de los cuatro Clubes mejor ubicados, quienes elegirán el día y el horario de su partido, debiendo celebrarse dos partidos en sábado y dos en domingo. Los Clubes vencedores en los partidos de Reclasificación serán aquellos anoten el mayor número de goles durante el partido. De existir empate en el número de goles, se procederá a lanzar tiros penales en la forma que describe el artículo 22, hasta que resulte un vencedor", publica la página del organismo mexicano.

¿Qué fechas y días se jugaría la Reclasificación?

A falta de que la Liga MX lo haga oficial, las fechas y horarios serían los siguientes:

Santos Laguna (5º) vs. (12º) Atlético de San Luis - sábado 20 de noviembre 19:00hs

Puebla (7º) vs. (10º) Chivas - sábado 20 de noviembre 21:00hs

Toluca (6º) vs. (11º) Pumas UNAM - domingo 21 de noviembre 17:00hs

Cruz Azul (8º) vs. (9) Monterrey - domingo 21 de noviembre 20:00hs