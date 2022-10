El recordado exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Eduardo de la Torre, dio la noche del domingo su pronóstico para la visita rojiblanca al club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, luego de definirse las llaves de la ronda de reclasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, regresaron este lunes y cumplieron con una sesión de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, que marcó el comienzo de los preparativos de este próximo compromiso: frente a la Franja, correspondiente al repechaje a la Fiesta Grande del Apertura 2022, con la misión de avanzar a los Cuartos de Final.

Chivas, que cayó de forma agónica en la visita a Cruz Azul en la Jornada 17, atraviesa una ligera recaída de esa grave crisis de resultados que lo hundió en las primeras ocho fechas del calendario al sufrir derrotas sucesivas ante Tigres UANL (1-4), América (2-1) y la más reciente ante La Máquina (2-1). Puebla, por su parte, viene de dominar a Tigres y a Pumas UNAM (2-1) y de perder 2-1 ante América.

Guadalajara terminó noveno en la tabla de posiciones y deberá visitar al octavo clasificado: Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc, donde buscará continuar en carrera por el título del Apertura 2022 de la Liga MX. La mesa del programa La Última Palabra, que transmite la cadena FOX Sports, ofreció en su episodio dominical sus respectivos pronósticos para esta llave en particular y que atrae toda la atención mediática con miras a la Fiesta Grande, pero sorprendió a todos la lapidaria predicción de Yayo de la Torre, que cerró la sección.

Chivas visitó a Puebla en el repechaje del Apertura 2021 (JAM media)

¿Chivas superará el repechaje a Liguilla?

Fabián Estay, recordada figura de Toluca y América, dejó atónitos a los presentes al considerar que "va a pasar Chivas. Para mí fue mejor que Cruz Azul, a pesar de haber perdido y tener esas distracciones que dice (Ricardo) Cadena, porque el último gol es una serie de errores. No puede (Michael) Estrada cabecear en el área chica. Entonces, me parece que si afina esos detalles, frente a un Puebla que ha tenido altibajos, pues el último partido frente América lo pierde bien, porque América fue mejor, pero dejó de hacer muchas cosas el conjunto de Puebla, no fue intenso como en otras oportunidades y eso le puede pesar”, Añadió el chileno, que "el futbol es presente y el presente de Guadalajara, a pesar de haber perdido fue mejor que Cruz Azul y de visitante".

Yayo de la Torre, en cambio, sorprendió a toda la mesa con su lapidaria predicción al referir que "yo creo que no va a pasar (Guadalajara). Para mí, a Chivas le tocó el rival más complicado del Repechaje, a excepción de Tigres. Para mí, es el segundo equipo más fuerte del Repechaje: Puebla, se me hace un equipo durísimo. Tiene muchas cosas a favor, es un equipo que defensivamente va al límite, que sabe presionar; su único problema ahorita es que no está Gustavo Ferrareis, que es un jugador importante y es una baja sensible, pero aún así creo que salvo el de América habían sacado otros partidos, yo veo a Puebla favorito ante Chivas".

