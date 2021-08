Todo lo que debes saber del partido: Chivas vs. Santos por la Jornada 4 del Torneo Grita México Apertura 2021

Las Chivas de Guadalajara ya consiguieron su primera victoria del Torneo Grita México Apertura 2021, luego de imponerse 2-0 al Puebla en la Fecha 2, lo cual apagó un poco las críticas que empezaban a girar entorno al estratega Víctor Manuel Vucetich, pero la semana anterior no pudieron continuar con los buenos reusltados, pues empataron de úlitmo minuto a FC Juárez en un encuentro que concluyó 2-2 en la cancha del Estadio Akron, con lo cual se meten esta noche al TSM buscando sumar de a tres frente a Santos Laguna.

Para el Rey Midas no habrá mañana y partido a partido tendrá que demostrar que la directiva no se equivocó al mantenerlo en el cargo para seguir con el proyecto del Rebaño Sagrado por el siguiente año futbolístico, lo cual le otorga mayor responsabilidad para cumplir con las expectativas y que el cuadro rojiblanco también vaya mostrando una mejoría que le otorgue los resultados esperados, sin embargo el encuentro de esta noche frente a los Guerreros no será nada sencillo, ya que la cancha de Torreón siempre ha sido una cancha complicada para Guadalajara.

1. Horario

Chivas vs. Santos Laguna en el compromiso de la Fecha 4 de la campaña denominada Torneo Grita México Apertura 2021, comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 15 de agosto del 2021.

Santos Laguna vs Guadalajara Argentina: 15/08 21:06 horas Chile: 15/08 20:06 horas Colombia: 15/08 19:06 horas Peru: 15/08 19:06 horas Mexico: 15/08 19:06 horas Estados Unidos: 15/08 17:06 horas PT / 15/08 20:06 horas ET

2. Estadio

El Rebaño Sagrado será local esta tarde en lo que será su segundo compromiso en el Estadio Akron, ya que en su debut contra San Luis cayeron 2-1, por lo que en este duelo buscarán hilvanar la segunda victoria y dejar en el olvido lo que ocurrió ante los potosinos.

3. Árbitro

Luis Enrique Santander erá el silbante central y estará acompañado en las bandas por Enrique Christian Espinoza Zavala y Eduardo Acosta Orea, mientras que como cuarto silbante estará Adonai Escibedo González y en el VAR será auxiliado por Fernando Hernández y León Vicente Barajas.

4. Uniforme

Las Chivas de Guadalajara serán visitantes y jugarán con su segundo uniforme con el jersey o camiseta en color negro, el short y las calcetas también en color negro con vivos en verde fosforescente, en lo que será la primera ocasión que porten esta indumentaria dentro de la presente campaña.

5. Transmisión

Chivas vs. Santos Laguna será televisado a través de Fox Sports y TUDN para todo México en sus distintas repetitoras en el país, así como en varios lugares de Estados Unidos.

Domingo de Rebaño Sagrado en Torreón ⚽️��



¡HOOOOY JUEGAAAA CHIIIVAAAAAS! ��⚪️�� pic.twitter.com/nZMS2BtJv2 — CHIVAS (@Chivas) August 15, 2021