Para el narrador de Tv Azteca, Christian Martinoli, el desempeño de Ricardo Peláez como director deportivo de las Chivas de Guadalajara fue un rotundo fracaso a tal grado que el equipo rojiblanco se ha convertido en el “club de las disculpitas” ante la serie de conferencias de prensa e intentos de acercamiento con sus seguidores para justificar los malos resultados que han cosechado desde que se fue Matías Almeyda en el 2018.

El relator se lanzó con todo contra Peláez Linares, con quien no sostiene una buena relación, dicho sea de paso, ya que hace algunos años tuvieron un altercado. En cuanto a su gestión en el Rebaño Sagrado, Martinoli afirmó que el dirigente no tomó buenas decisiones que se vieron reflejadas en la falta de triunfos importantes y pocas oportunidades de competir por algún campeonato.

“El Sr. Peláez ya no tomó muchas de las decisiones en la parte final de su gestión y si el consejo, o lo que sea que tienen, no le dicen que se vaya, ahí seguiría de directivo. No me vengan con que Peláez es autocrítico, fue comodino, usó nepotismo y tuvo cosas bastante macabras como director deportivo del Guadalajara. Peláez fue un fracaso en un equipo que es un fracaso, tienen bastante historia como para conformarse con Repechajes, novenos lugares y esas posiciones”.

"Hacen conferencias de prensa para pedir: 'Échenos la mano, no nos abandonen' y el aficionado se conforma con cuatro partidos ganados seguidos, aunque luego no ganen en 20. El Guadalajara es un equipo de disculpitas, cada vez que salía Peláez decía que era para dar la cara, deja de dar la cara y pon autoridad en el plantel”, manifestó Martinoli en Los Protagonistas.

No ve posibilidades de que algún día vuelva Matías Almeyda

En este sentido, Martinoli dejó entrever que por estas decisiones erróneas está muy complicado que el Pelado vuelva a Guadalajara en el futuro, ya que sería muy poco probable que consiga algo de los que obtuvo en el pasado con cinco campeonatos en siete finales disputadas: "No vengamos a decir que no es fracaso, no digamos que tienen un proyecto válido, Chivas es un equipo que se arrastró en el campeonato donde pueden clasificar 12. El Guadalajara trae una inercia negativa que no sabemos dónde va a parar. O por qué crees que Almeyda jamás volverá, él no piensa caerse del pedestal porque sabe que no hay manera de volver a lograr lo que hizo”.

