Con la salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva del Club Guadalajara se esperan más cambios en la dirigencia para el futuro inmediato como lo es la planeación del Torneo Clausura 2023, por ello hay un jugador que levanta la mano para volver, luego de ser separado de la institución desde el 2020 y finalmente cedido a la MLS.

Para nadie es un secreto que Eduardo Chofis López no era bien visto por el ex director deportivo del Rebaño Sagrado, tras la fiesta donde varios jugadores asistieron sin el permiso de la dirigencia, lo cual acabó con una denuncia por abuso sexual en contra de Dieter Villalpando, pero el atacante nunca ha dejado de manifestar su deseo de regresar por una revancha deportiva.

En recientes declaraciones para Fox Sports, Chofis confesó que antes de que llegara a Pachuca, procedente del San José Earthquakes de la MLS, intentó buscar un acercamiento con la directiva para conocer la posibilidad de quedarse en la plantilla para el Apertura 2022, sin embargo recibió una respuesta que pudo ser de Ricardo Peláez, aunque el futbolista nunca confirmó el nombre.

“Tenía una intención, tenía una revancha porque no era cuestión de dinero, como lo dicen, de que yo no quería renovar; cuestión de dinero no era. Si fuera así, tenía ofertas en China y no quise aceptarlas. Yo quería estar acá, en México. Vengo más maduro y quería un nuevo reto, pero me dijeron que no embonaba en el equipo, que el equipo ya estaba completo”, comentó Lalo López.

¿Por qué se fue Chofis de Chivas?

Tras el incidente en el 2020, Chofis López recibió la advertencia de que no volvería a vestir la camiseta rojiblanca mientras Peláez Linares estuviera en la directiva de Guadalajara, pero con su reciente salida, al talentoso atacante solo le queda convencer a Amaury Vergara de que el tema de las indisciplinas ha quedado atrás para recibir una nueva oportunidad en la Perla Tapatía. Por lo pronto el jugador oriundo de Torreón se prepara para encarar la Liguilla con Pachuca.

