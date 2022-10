Quedar eliminados en el Repechaje a manos de Puebla el domingo anterior tuvo consecuencias tal y como se esperaba, por ello se dio a conocer la salida de Ricardo Peláez de las Chivas de Guadalajara después de casi tres años en el cargo donde nunca logró pelear por campeonatos como prometió y apenas pudo clasificar a dos Liguillas.

Lo que parecía un trabajo doble para la directiva del Rebaño Sagrado también por la aparente búsqueda de un nuevo entrenador, tal parece que no será de ese modo, ya que la única salida que se contempla por el momento es la del director deportivo, quien se despidió en una controvertida conferencia de prensa donde se dio tiempo para agradecerle hasta al acérrimo rival, el América, después de dirigirse a su familia y a los aficionados rojiblancos.

“Se tocó el tema de mi continuidad y ellos llegaron a la conclusión de que no continuaré en Chivas. Me agradecieron y yo les agradecí más. Yo le dije a Amaury que comparto totalmente la decisión. Es lo mejor. En Chivas no basta con mover a un técnico o mover a 3 o 4 jugadores no alcanza", confesó Peláez Linares.

Chivas define al entrenador para el 2023

De acuerdo al periodista David Medrano, en Guadalajara tienen decidido que Ricardo Cadena siga para el Clausura 2023 con la firme convicción de darle continuidad a un proyecto que arrancó en el Clausura 2022 cuando tomó las riendas del equipo en la Jornada 14 logrando cinco triunfos de manera consecutiva para accesar a los Cuartos de Final.

En este certamen ganó la misma cantidad de partidos y quedó eliminado en la Reclasificación, pero todo indica que seguirá en el banquillo: "El colaborador de RÉCORD, David Medrano, Cadena continuará al mando de los rojiblancos pese a no haber accedido a los Cuartos de Final del Apertura 2022 tras caer eliminado ante Puebla. El DT recibió el espaldarazo del dueño Amaury Vergara”, fue parte de lo que publicó el portal del citado medio.

