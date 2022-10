Sale a la luz la increíble razón por la que Tuca Ferretti no vuelve a Chivas: No es cuestión de dinero

Ricardo Ferretti es el sueño de muchos seguidores del Club Guadalajara, porque saben que su trabajo habla por sí mismo y les gustaría emular aquellos años de gloria donde consiguieron el título del Torneo Verano 1997, pero existe una historia que muy pocos conocían y que salió a luz, por la que el brasileño no aceptará regresar a la institución tapatía ni ahora ni en el futuro.

El Tuca fue parte de una reestructuración importante en la década de los 90 después de que las Súperchivas no dieron los resultados esperados, pero con la llegada del estratega el Rebaño Sagrado llegó a dos finales en un año y medio, en el 97 fueron campeones, pero en el Invierno del 98 cayeron frente al Necaxa de manera inesperada.

ver también La triangulación que mantendría a Ricardo Cadena

Estos resultados viven en el recuerdo de los seguidores, quienes siempre han visto a Ferretti como uno de los estrategas ideales para asumir las riendas de los rojiblancos, no obstante en Toque Filtrado de Mediotiempo dieron a conocer un penoso incidente que le impedirá volver a la Perla Tapatía por una decisión personal que nada tiene que ver ni con la dirigencia actual, ni muchos menos con el dinero.

“A pesar de que Ferretti se encontraba sin trabajo durante el Torneo Apertura 2022 y de que en Chivas surgió la oportunidad de volver a ese banquillo, Tuca dijo 'no'. ¿El motivo? Ricardo se considera una persona fiel a sus pensamientos y acciones, y no quiso aceptar la oferta de llegar a Chivas porque no podía olvidar que en una ocasión le faltó al respeto a Jorge Vergara y no se arrepiente, por lo que veía que no era correcto aceptar el trabajo en el club”, fue parte de lo que publicó el portal.

Encuesta ¿Te gustaría la llegada de Tuca a Chivas? ¿Te gustaría la llegada de Tuca a Chivas? Sí, mucho La verdad no No sé, pero es mejor que Cadena YA VOTARON 569 PERSONAS

Los candidatos para llegar a Chivas

Luego de la eliminación en el Repechaje a manos de Puebla, la directiva analiza las posibilidades de darle una nueva oportunidad o cambiar de aires con técnicos como Andrés Lillini o Jaime Lozano, aunque tampoco descartan a Nicolás Larcamón, el actual entrenador de La Franja, por lo que será en la presente semana cuando se tome una determinación sobre el futuro del banquillo tapatío.

Sigue toda la actualidad de Chivas con nuestros especialistas todos los jueves a las 15:30 horas

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!