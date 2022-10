Par nadie es un secreto que el atacante del Rebaño no pasa por su mejor momento físico y esto le provocaría muchos problemas a los rojiblancos.

¿Alexis Vega no jugará con Chivas?: La sorpresiva revelación de Nicolás Larcamón

En las últimas convocatorias de Alexis Vega a la Selección Mexicana, la directiva del Club Guadalajara solicitó que le dieran la menor cantidad de minutos posibles al atacante, quien ha presentando algunos malestares musculares y también en la rodilla derecha, por ello el sábado anterior abandonó la cancha para recibir hielo y con esto no incrementar los dolores que por el momento tienen en jaque al cuerpo técnico de cara al partido por la Reclasificación con Puebla.

El Gru salió de cambio en los últimos dos partidos del Rebaño Sagrado en el Apertura 2022, contra América y Cruz Azul, en una clara muestra de que no atraviesa por su mejor momento físico y a unas horas de que se lleve a cabo el juego más importante de la temporada, el técnico Ricardo Cadena debe tener en mente un plan B en caso de que la situación del atacante no mejore.

ver también Ricardo Cadena no será el único

Y de alguna manera el entrenador de La Franja, Nicolás Larcamón tiene muy presente en su radar la situación de Alexis Vega, pues en conferencia de prensa este viernes elogió las cualidades del mejor referente ofensivo del futbol mexicano, por el momento, pero también considera la posibilidad de que no vea actividad, algo que en la escuadra tapatía nadie se ha planteado.

"Indudablemente, Alexis Vega es uno de los jugadores más decisivos del torneo, y si está o no existe una diferencia; está claro que Chivas podría alienar a otro jugador con muy buenos recursos, pero Vega está en el podio de los más decisivos del torneo. Si no llegara a jugar o no estuviera en sus mejores condiciones sería un hándicap favorable", explicó Larcamón sorprendiendo a más de uno y poniendo a temblar a los chivahermanos.

Encuesta Si Alexis Vega no jugara, ¿Chivas tiene opciones de vencer a Puebla? Si Alexis Vega no jugara, ¿Chivas tiene opciones de vencer a Puebla? No, de ninguna manera Sí, eso no debería ser problema YA VOTARON 75 PERSONAS

En Puebla se preocupan por las variantes de Chivas

En este sentido, Larcamón destacó la dinámica y el poderío ofensivo de Guadalajara, lo cual amerita atención especial para no verse afectados en la cancha del Cuauhtémoc este domingo a las 16:30 horas: "Siento yo que enfrentamos a un rival que tiene mucha jerarquía en sus líneas ofensivas, que tiene jugadores desequilibrantes con diversas características. Estás hablando con muchas variantes ofensivas y el gran desafío es hacer un partido consistente para neutralizar eso, aunque también nosotros tenemos para desequilibrar a cualquier rival”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!