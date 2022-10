La historia de Eduardo Chofis López con Chivas de Guadalajara parece “amor apache”, porque el tema futbolístico nunca ha sido el verdadero problema, sino la actitud del jugador en muchas ocasiones, sus indisciplinas y también la intervención de directivos con quienes nunca ha logrado sostener un buena relación, por lo cual después de su paso por Estados Unidos, Pachuca le dio la oportunidad de volver a jugar en México.

Fue en el 2020 cuando la famosa fiesta a la que asistieron varios jugadores del Rebaño Sagrado, empezando por Dieter Villalpando, quien terminó con una denuncia por abuso sexual, detonó la salida de Chofis López en ese momento, incluso tanto Ricardo Peláez como Amaury Vergara garantizaron que el talentoso jugador nunca volvería a vestir la camiseta rojiblanca, pero las recientes declaraciones del futbolista a TUDN le dan un giro completamente distinto a la historia.

“Les mandé mensaje para hablar con ellos, porque no tuve la culpa de nada en ese momento y no me quisieron escuchar. Fue cuando ellos me echan y yo estuve en Estados Unidos, cuando termino mi torneo en Estados Unidos me vuelven a buscar, que querían que yo volviera a jugar en Chivas. Les dije, '¿cómo me vas a querer (en el equipo) si me dijiste que yo no volvería a jugar en Chivas?, no te entiendo’, explicó Eduardo López.

“Chivas quería ganar sin pensar en mí”: Chofis López

En este sentido, Lalo López comentó cómo se dio el acercamiento con Pachuca para que jugara en la bella airosa en el Apertura 2022, pero antes acusó a Guadalajara de quererse aprovechar de la situación hasta que intervino el presidente de los Tuzos, Jesús Martínez: “Mi llegada a Pachuca se complicó por cuestiones de contratos. Ellos (Chivas) querían ganar nada más, no pensaron en mí”.

"Soy muy agradecido con la gente que me ayuda y me busca. El presidente Jesús (Martínez) tenía cierto tiempo queriéndome traer para acá. Por circunstancias no se podían, pero en cuanto me habló no me la pensé. Le dije, 'sí Presi, pero ayúdeme a salir de la mejor manera (de Chivas), no le voy a fallar. Nada más ayúdeme", añadió Chofis.

Chofis no se niega a Chivas, pero prefiere seguir en Pachuca

“No digo que no volvería a jugar, pero simplemente estoy muy tranquilo aquí y agradecido, muy feliz. Cuando no disfrutas de tu trabajo para qué, es lo que te te da de comer. Si no estás feliz, mejor hacerse a un lado", explicó el atacante quien ha marcado dos goles en nueve partidos disputados con los hidalguenses.

