El Club Guadalajara tendrá una nueva oportunidad de cobrar revancha frente a Puebla cuando el domingo se vean las caras dentro del partido de Reclasificación que se disputará el domingo 9 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc, pero el entrenador Nicolás Larcamón envió una clara advertencia a los rojiblancos.

El Rebaño Sagrado fue eliminado por La Franja en diciembre del 2021 cuando eran dirigidos por Marcelo Leaño, luego de un partido donde tuvieron el control del juego hasta el minuto 90 cuando los camoteros emparejaron el marcador para llevarlo hasta la tanda de penaltis y fue ahí donde los rojiblancos terminaron eliminados.

A menos de un año, Chivas tiene la oportunidad de meterse a la Fiesta Grande y de paso, vengarse de lo que ocurrió aquella noche de sábado en la cancha del Cuauhtémoc, pero Nicolás Larcamón considera que será una noche historia para su escuadra, tomando en cuenta que quiere clasificar por cuarta ocasión a la Liguilla en la misma cantidad de torneos que suma al frente de los camoteros.

El mensaje de Larcamón para Chivas

Aunque algunas versiones extraoficiales indican que Guadalajara ha sondeado la posibilidad de contratar en un futuro al timonel argentino, por el momento la concentración de Larcamón solo se centra en lo que ocurra el domingo a partir de las 16:30 horas en la Angelópolis, además de que su contrato expira hasta diciembre del 2023.

“Queremos escribir otro capítulo memorable en la historia de este club, nuevamente nos gustaría regalarnos una noche histórica para nuestra gente y para todos. Se ha roto un poco con esa premisa de que el presupuesto determina el éxito, nosotros reconociéndonos como uno de los equipos donde no hay presupuesto, no podemos decir que fue una excusa para no pelear la liga”, explicó el entrenador en declaraciones para Azteca Deportes.

