El estratega de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena admitió que nunca recibió una fecha límite para su labor dentro de la institución y mucho menos ahora que están en el Repechaje, sin embargo, la realidad es que la dirigencia está planeando un cambio de timón en caso de que no se cumplan ciertas expectativas que se generaron al inicio del Torneo Apertura 2022.

Para el técnico del Rebaño Sagrado la única manera de asegurar su lugar es ofreciendo los resultados que toda la afición desea, pelear por el título y llegar a lo más alto del futbol mexicano, pero la realidad parece lejana de esas buenas intenciones, porque llegarán al duelo definitivo ante Puebla con tres derrotas a cuestas y una enorme incertidumbre por el funcionamiento que han mostrado en los juegos mas recientes.

ver también El primer jugador de Chivas que se va

De hecho, la última ocasión que ganaron fue precisamente ante los Camoteros en la Jornada 14 con un golazo de Alexis Vega, sin embargo, el entrenador no piensa en su futuro sino en lo que debe conseguir en el presente inmediato.“En ese sentido no me ocupo, la decisión está lejos de tu alcance, lo que está a mi alcance es ofrecer lo mejor de nosotros para el resultado. Ganar títulos, ganar en cuestión de proyectar jugadores no únicamente para Selección de México, sino para el extranjero”, comentó el timonel en Azteca Deportes.

Lo que debe cumplir Cadena para seguir en Chivas

La dirigencia de Guadalajara sabe que a lo largo de la campaña tuvieron varias ausencias importantes, empezando por la de José Juan Macías, Jesús Angulo, Sergio Flores e incluso el mismo Isaac Brizuela, por lo cual han sido pacientes y confían en que el equipo rojiblanco levante en los momentos de mayor apremio, a pesar de que han tenido altas y bajas muy pronunciadas.

Encuesta ¿Quieres que Ricardo Cadena siga en Chivas? ¿Quieres que Ricardo Cadena siga en Chivas? La verdad no Si, ha mejorado el equipo No sé, pero no veo muchas opciones YA VOTARON 10 PERSONAS

Sumando todas estas circunstancias y de acuerdo al diario Récord, Ricardo Cadena solamente seguirá en el banquillo tapatío si acceden hasta las Semifinales, con lo cual superarían lo que hicieron la campaña anterior y estarían emulando el mejor momento de Ricardo Peláez y Amaury Vergara juntos en la directiva tapatía en el 2020 cuando llegaron a Semifinales con Víctor Manuel Vucetich donde perdieron frente a León.

Sigue toda la actualidad de Chivas con nuestros especialistas todos los jueves a las 15:30 horas

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!