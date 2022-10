Campeón con Chivas levanta la mano para llegar a Cruz Azul: El Pollo Briseño no es el único

La falta de oportunidades en el Club Guadalajara le abren las puertas a jugadores como Antonio Briseño para buscar nuevo equipo de cara al Torneo Clausura 2023, pero no solo los futbolistas tienen ese tema en mente, pues los dirigentes también quieren un cambio de aires y uno de los más queridos en la institución rojiblanca se acercó con Cruz Azul para ofrecerle su proyecto.

Con los cambios que se han dado en La Máquina a lo largo de este certamen, varios directivos están interesados en implementar su estilo de trabajo que ofrezca los resultados esperados y uno de ellos fue Néstor de la Torre, quien ha fungido como vicepresidente deportivo del Rebaño Sagrado y fue pieza clave del título del 2006 bajo las órdenes de su hermano, José Manuel.

De acuerdo a información del Francotirador del diario Récord, De la Torre, también exjugador de Chivas en las décadas de los 80 y 90, se acercó con los altos mandos del equipo cementero para hacerles una propuesta deportiva ahora que Jaime Ordiales se encuentra de lleno en la dirección de Selecciones Nacionales y el trabajo de Raúl Lópes de Silanes no los tiene muy convencidos.

Además de Néstor de la Torre, también sorprendió otro exdirigente de Guadalajara y se trata de Francisco Palencia, quien en algún momento fue director deportivo pero sus resultados pasaron con más pena que gloria debido a que nunca pudo hacer la reestructuración que tenía en mente junto con el entonces presidente Dennis te Klose, por lo que solo estuvo del 2013 al 2014 en la Perla Tapatía, aunque su identificación con Cruz Azul es evidente por sus años como futbolista, capitán y campeón en 1997.

“Carlos López no está en los planes de la directiva de la cementera y quieren darle salida al final del torneo pase lo que pase. Me cuentan que incluso ya han llegado algunos proyectos que pretenden el puesto: de Paco Palencia, Néstor de la Torre y Gerardo Torrado, quienes han levantado la mano para entrarle al quite a partir de enero del 2023. Tendría que pasar un milagro para que López se quede, pues fue el discípulo que dejó Ordiales y ya quieren nuevos aires en La Noria”, fue parte de lo que publicó el misterioso personaje.

