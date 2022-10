¿Quién es Alejandro Manzo?, el directivo de Chivas que no ocupará el puesto de Ricardo Peláez

Con la partida de Ricardo Peláez como director deportivo de las Chivas de Guadalajara mucho se ha hablado de Alejandro Manzo, quien es cuñado de Amaury Vergara, ha sonado para tomar el cargo como máximo responsable de los resultados del primer equipo, pero el mismo club se encargó de desmentirlo la tarde del martes una vez que se llevó a cabo la conferencia de despedida del ahora ex dirigente rojiblanco.

Desde el 2021 Manzo forma parte de la institución como secretario técnico y en algunos momentos se le ha visto en la cancha observando los entrenamientos del Rebaño Sagrado desde que Marcelo Leaño estaba en el cargo como entrenador, por ello las versiones apuntan a que el hijo de Jorge Vergara pretende llevarlo con calma hasta el momento de cederle la oportunidad de tener un cargo como el que dejó Peláez Linares.

No obstante, Chivas desmintió una publicación del periodista David Medrano, quien desde el año anterior ya había mencionado parte de las funciones que iría asumiendo Manzo en la directiva rojiblanca, al ser una persona muy allegada a Amaury debido a que está casado con una de sus hermanas.

¿Quiés es Alejandro Manzo y por qué suena para ser el director deportivo de Chivas?

Alejandro Manzo es pareja de una de las hermanas de Amaury Vergara y tiene gusto por el futbol, por ello fue integrado de lleno como parte de la nueva estrategia deportiva en el 2021 buscando dejar atrás los malos resultados de Guadalajara que de seis torneos solo ha calificado en dos ocasiones a la Liguilla en casi tres años, por lo cual es urgente cambiar el rumbo e intentar una nueva manera de alcanzar los objetivos para el equipo más importante del futbol mexicano.

Alejandro Manzo (izquierda) en Chivas (Imago 7)

¿Qué hace un secretario técnico en Chivas?

De acuerdo a información confirmada por Rebaño Pasión, Manzo no será, ni se tiene contemplado que asuma responsabilidades fuera de las que ya tiene como secretario técnico, función que no toma decisiones deportivas ni tampcoo se espera que supla a Ricardo Peláez, por el contrario, la idea es que tanto los futbolistas que se irán del club y los que lleguen no serán por petición ni involucramiento de Alejandro, terminando con los rumores acerca de que dejará el cargo que actualemente desempeña.

Incluso en varias fotografías se le podido observar a Manzo formando parte del día a día de Chivas con la intención de integrarse poco a poco a los trabajos: "Alejandro Manzo es cuñado de Amaury y desde hace dos años se ha preparado. Por el momento tomará las decisiones importantes en Chivas como la decisión del técnico", fue lo que publicó la tarde del martes Medrano, pero en la cuenta de Twitter de los tapatío de inmediatio desmintieron.

