Las diversas versiones que se han desatado acerca del verdadero motivo por el cual la familia Vergara decidió darle las gracias a Ricardo Peláez como director deportivo en el Club Guadalajara, no dejan de filtrarse, pero hay una que llama poderosamente la atención y que tiene que ver con el peso que le dio el dirigente a su hijo, quien formaba parte fundamental de su proyecto desde que arribó a la institución.

Cuando trabajaba en Cruz Azul, Peláez Linares se hacía acompañar de su hijo, quien poco a poco se fue empapando de la labor que desempeñaba el ex delantero mexicano. Por cual en cuanto llegó al Rebaño Sagrado tomó relevancia como su mano derecha y ahora se ventilaron algunas situaciones que pudieron marcar los pobres resultados que ofreció en casi tres años como directivo.

Fue en el programa Duro de Marcar de Jalisco Tv que el comentarista Paco González habló acerca del “pecado capital” que cometió el ahora ex director deportivo de Chivas, al darle prioridad a su hijo dentro de sus labores como dirigente, antes que pensar en los resultados deportivos que se pudieran conseguir en la Perla Tapatía, situación que terminó por fracasar en todos los aspectos.

“Haber puesto como prioridad en su proyecto, apoyar a su hijo. El haber querido consolidar a su hijo como gran directivo le pesó, porque se desenfocó, se salió del objetivo principal, eso pienso yo, pero me puedo equivocar y si Ricardo nos está viendo seguramente se va a enojar, porque tocarte a un hijo es lo peor que te pueden hacer”, comentó el también narrador de Tv Azteca.

En la emisión, el ex jugador de Atlas y Toluca, Mario Méndez coincidió con la postura de González al admitir que en el futbol actual hay muchos intereses familiares que pueden complicar el trabajo deportivo: “Eso le está pasado a entrenadores que quieren meter a sus hijos, que quieren meter yernos, que le quieren dar esa prioridad a la familia y no eso no está bien”.

