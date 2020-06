Como en este Apertura 2020: En 2017 fue la última vez que Chivas no tuvo ningún refuerzo

Chivas de Guadalajara hará algo para este Torneo Apertura 2020 que no ha acostumbrado recientemente: no buscar refuerzos. Este lunes 15 de junio, como muchos otros equipos, los tapatíos comenzaron su pretemporada de cara a los próximos desafíos con algo muy importante que resaltar, que es no tener incorporaciones.

La última vez que eso sucedió en el Rebaño Sagrado fue para el mercado previo al Apertura 2017, donde los entonces dirigidos por Matías Almeyda optaron por mantener la base con la que venían de coronarse campeones de excelente manera en el Clausura de ese año en la final frente a Tigres UANL.

Chivas venía de ser campeón en el Clausura 2017. (Foto: JAM Media)

En este entonces, la directiva del cuadro rojiblanco decidió solo dejar salir a cuatro jugadores en ese momento. Néstor Calderón y Guillermo Martínez dieron por finalizados sus préstamos, regresando a Pachuca y Santos Laguna, respectivamente, tras haberse coronado bajo las órdenes del Pelado.

¡Buenos y Rojiblancos días desde Verde Valle! ☀️⚽️������ pic.twitter.com/XhuigRAQtA — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 18, 2020

Miguel Ponce también salió a préstamo a Necaxa mientras que Giovani Hernández se marchó hacia Cobras de Nayarit al ser uno de los que pocos minutos tuvo durante esa temporada, limitado exclusivamente a jugar en algunas ocasiones a la Copa MX.

Chivas seguirá apostando a mantener la base para el Apertura 2020 luego de una gran inversión hecha para la pasada campaña tras la llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva del equipo.