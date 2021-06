Cómo será la Pretemporada de Chivas con partidos y actividades previo al Apertura 2021

Las Chivas de Guadalajara cerraron su trabajo en Barra de Navidad con un partido frente a los Caimanes de Cihuatlán al cual derrotaron 2-1, por lo que este lunes retomaron los entrenamientos en Verde Valle con la intención de ir asumiendo el estilo de juego que pretende el estratega Víctor Manuel Vucetich para el Torneo Apertura 2021, donde inciarán la campaña con algunas ausencias por los llamados a Juegos Olímpicos y Copa Oro.

En días previos se dieron a conocer varios duelos amistoso para conformar los encuentros de Pretemporada, entre los cuales destaca el el sexto compromiso de práctica que se disputará en el Seat Geak Stadium en Chicago, Estados Unidos contra Pachuca el próximo 15 de julio con miras a la siguiente campaña, reviviendo el partido de Reclasificación con el cual el Rebaño Sagrado quedó eliminado del Torneo Guard1anes 2021.

¿Cómo será la Pretemporada de Chivas previo al Apertura 2021?

Con dicho partido, hasta el momento los rojiblancos suman seis compromisos de preparación con los que tratarán de ponerse a punto debido a la ausencia de al menos siete futbolistas en los primeros tres partidos del Torneo Apertura 2021, ante las distintas convocatorias a la Selección Mexicana que participará en los Juegos Olímpicos y para el Tri mayor que estará en la Copa Oro.

El encuentro de Chivas frente a los Tuzos será el segundo de esta Pretemporada en la Unión Americana y con público, situación que no ocurría desde el 2019 ante la emergencia sanitaria que tuvo cerradas las fronteras prácticamente durante todo el 2020 y parte del 2021, ya que el primero de ellos será unos días antes contra los Rayados de Monterrey en el Alamodome de San Antonio, Texas.

1.- Cihuatlán 1-2 Chivas

2.- vs. Mineros de Zacatecas en Verde Valle 23 de juno

3.- vs. Necaxa en el Estadio Akron 26 de junio

4.- vs. Tigres en Heb Park el 7 de julio

5.- vs. Rayados de Monterrey 11 de Julio en San Antonio

6.- vs. Tuzos del Pachuca 15 de julio, en Chicago

���� Segunda etapa de Pretemporada �� pic.twitter.com/UkiFeZDcSY — CHIVAS (@Chivas) June 22, 2021

Plantel del Chivas para el Apertura 2021

Salvo los elementos que están concentrados con el Tricolor, este es el plantel con el que Vucetich realiza la Pretemporada, además de la reciente incorporación de Alejandro Mayorga, quien no jugará Juegos Olímpicos, aunque se pueden sumar Fernando Beltrán y Jesús Angulo, quienes aparentemente tampoco entrarán en planes de Jaime Lozano ni de Gerardo Martino para Copa Oro.

Porteros: Raúl Rangel, Antonio Rodríguez, Raúl Gudiño y Miguel Jiménez.

Defensas: Luis Olivas, Hiram Mier, Angel López, Juan de Dios Aguayo, Deivoon Magaña, José Madueña, Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Antonio Briseño, Cristian Calderón y Alejandro Mayorga.

Medios: Isaac Brizuela, Jesús Molina, Angel López, Diego Campillo, Jesús Orozco, Sergio Flores, Eduardo Torres y Pavel Pérez.

Delanteros: Jesús Godínez, Carlos Cisneros, Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldivar, Oribe Peralta y César Huerta.

����♂️ Antes de hacer futbol.



Mañana tenemos nuestro segundo partido de preparación ⚽️ pic.twitter.com/1MuLlPiU6h — CHIVAS (@Chivas) June 22, 2021

Jugadores de Chivas ausentes para el Apertura 2021

Con los llamados a la Selección Mexicana Sub-23 que jugará los Juegos Olímpicos de Tokio y uno más al Tricolor mayor que disputará la Copa Oro, Chivas tendrál al menos, cuatro ausencias de elementos titulares para el arranque del próximo torneo, donde jugará sin estos futbolistas al menos hasta la Fecha 4 del Apertura 2021.

Los elementos del Rebaño Sagrado que forman parte de esta lista son: José Juan Macías, Uriel Antuna y Alexis Vega,quienes estarán con el Tri Sub-23 en la justa veraniega, mientras que Gilberto Sepúlveda, será quien se ponga a las órdenes del "Tata" Martino para ser incuido en la lista definitiva para la Copa Oro que se disputará del 10 de julio al 1 de agosto en Estados Unidos.