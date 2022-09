La dolorosa derrota de Chivas contra el América en la más reciente edición del Clásico Nacional sigue generando estragos en el conjunto rojiblanco que además de perder el partido y el orgullo, también fueron castigados por la Comisión Disciplinaria según informó el organismo este lunes.

Ricardo Cadena fue el merecedor de la primera sanción debido a las declaraciones que emitió en la conferencia de prensa al término del partido que se suscitó en el Estadio Azteca, en donde catalogó como “terrible” el trabajo de los árbitros, por lo que se le aplicará una sanción económica al estratega.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al Director Técnico del Club Guadalajara, el señor Ricardo Cadena Martinez, toda vez que durante la conferencia de prensa del partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2022, entre los Clubes América y Guadalajara, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d)”, se explicó el comunicado.

Por su parte, el mismo organismo reveló que las barras del Guadalajara también serán sancionadas debido a que ingresaron al Estadio Azteca, incumpliendo el acuerdo de abril pasado, en donde se anunció que las porras visitantes no podrían ingresar a otros estadios que no fueran el del club al que alientan. Debido a eso, no podrán acudir al próximo juego de local del Rebaño, mismo que podría ser de Repechaje.

“La Comisión Disciplinaria informa que, derivado de los hechos acontecidos el pasado 17 de septiembre de 2022 en el partido entre los clubes América vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2022, esta Comisión ha decidido sancionar al Club Guadalajara con un Partido de Veto para su Grupo de Animación, el cual se deberá cumplir en el encuentro próximo que actúe el club Guadalajara como local.

“Toda vez que su Grupo de Animación incumplió el Acuerdo tomado por la Asamblea de Clubes de la Liga MX, aunado al artículo 79 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, en los cuales se estableció que ningún Grupo de Animación podrá acudir a los partidos de su Club en calidad de visitante (…) Se advierte al Club Guadalajara, sobre la conducta futura de su Grupo de Animación, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a cometer, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”, explicó el comunicado.

