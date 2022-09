La grandeza de la institución de Chivas radica en muchas cosas; sin embargo, su nacionalismo es una de las características más importantes que ha logrado enganchar con la afición, por lo que el entrenador del Rebaño Femenil, Juan Pablo Alfaro, aseguró que no está en contra de las extranjeras en la Liga, pero preferiría que fueran menos.

"No tengo problema con las extranjeras. No es malo que vengan, porque aportan, vienen dispuestas a hacer crecer al futbol mexicano. Me hubiese gustado que se mantengan dos, cuatro fue precipitado. Es ir afianzando la Liga, con jugadoras mexicanas, mexico-estadounidenses que estuvieron viniendo y darle oportunidad al crecimiento. La Liga es joven, tiene apenas cinco años. No voy en contra, son bienvenidas, siempre y cuando aporten al beneficio", aseguró el timonel rojiblanco a Once Diario.

El Pato consiguió posicionar al Guadalajara como el mejor club del futbol mexicano al coronarse en Liga y en el Campeón de Campeonas; sin embargo, no teme al bajón futbolístico, sino que se enfoca en el día a día.

"No, nos enfocamos en ir partido a partido, hacer las cosas lo mejor posible. No nos fijamos si estamos en racha, crisis, o dificultad. Es difícil mantenerse mucho tiempo arriba, pero queremos estar lo más que se pueda, no sé cuánto tiempo pueda ser, pero queremos ser competitivos, luchar, un equipo que siempre sea protagonista. Si el día de mañana llega a pasar, le sacaremos provecho y experiencia para catapultarnos hacia adelante", concluyó.

¿Qué le falta a Chivas Femenil en el Apertura 2022?

Tras el duelo contra Tigres, con el que se reinició la Liga Femenil tras la Fecha FIFA, al Guadalajara le resta enfrentarse a Pumas, León, América, Rayadas y Cruz Azul.

