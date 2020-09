Cristian Calderón afirma que responderán a dichos del América en la previa al Clásico Nacional de Liga MX

Cristian Calderón, polivalente defensor de las Chivas de Guadalajara, participó en la entrevista previa que transmitió Chivas TV antes de esta nueva y atípica edición del Clásico Nacional del futbol mexicano, que se jugará sin público en el Estadio Azteca, por lo que anticipó su titularidad y su primera participación en este duelo frente al eterno rival, que inicia a las 21:00 horas.

El lateral izquierdo del Club Deportivo Guadalajara inició su participación reconociendo que "me siento muy bien, los minutos que me han tocado lo he hecho bien, a lo mejor no muy bien o no de excelente manera, pero si lo he hecho bien, por lo mismo he tenido participación en los últimos juegos. Me siento con mucha confianza y listo para lo que viene".

El "Chicote" Calderón reveló en la entrevista con Chivas TV que "sé lo que puede llegar a sentir al jugar un Clásico Nacional, no me ha tocado, pero sé lo que significa para Chivas, me lo han dicho, mis compañeros me lo han platicado. Es un partido muy importante para la institución, para mis compañeros, para mi, para el cuerpo técnico, para la afición más que nada. Va a ser un partido muy bonito, donde nosotros vamos 100% seguros que vamos a sacar el resultado, nos vamos a venir con una victoria y con un sabor de boca excelente".

El lateral de Chivas, quien también puede desempeñarse como volante por la izquierda y hasta media punta, reconoció que "me siento feliz de poder vivir mi primer Clásico Nacional y que más que con esta institución de Chivas que me abrió las puertas y me ha tratado de la mejor manera. Se siente una vibra diferente a un partido normal, eso es obvio".

Cristian Calderón consideró que "Chivas está a tope para encarar este partido contra América y obviamente ante las cosas que se vienen diciendo los de América, no nos importa, nosotros vamos a salir a responder y hacer respetar a Chivas y nos vamos a venir con ese resultado que nos va a hacer bien y a la afición le va a encantar que vengamos con los tres puntos".

