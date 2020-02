Calderón revela cómo es la competencia con Ponce en Chivas

Cristian Calderón, polivalente defensor de las Chivas de Guadalajara, se confesó en una entrevista publicada este sábado por Chivas TV y en la que reveló cómo es la competencia interna que tiene con Miguel Ángel Ponce por la titularidad en el lateral izquierdo, previo a la quinta jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y en que visitan a Tigres UANL.

El Rebaño Sagrado, que viene de igualar el sábado 2-2 con Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde el lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la única ausencia confirmada en el plantel de Jesús Sánchez por lesión, para este compromiso del sábado ante los felinos y que igualan sin goles al medio tiempo en el Estadio Universitario de la ciudad de Nuevo León.

El "Chicote" Calderón aseguró que contar con un vestidor de puros mexicanos "nos ha ayudado mucho, el trabajo del profe (Luis Fernando Tena), el trabajo que hace cada uno de los compañeros: los que entramos de cambio, los que nos toca jugar a veces, los que nos quedamos afuera. Bueno, es el trabajo de todo el equipo y no queda otra más que seguir trabajando por la misma línea y dar un extra, un poco más de lo que hasta hoy hemos dado, un poco más de actitud es lo que debe mostrar el equipo y estar muy concentrados en los primeros y últimos minutos de cada encuentro".

El defensor, quien se desempeña además como volante por la izquierda, reconoció que "hay una competencia muy buena y bastante sana, no nada más por el lado izquierdo, sino también en todo el cuadro, hay una punta que sí es muy buena y podemos estar jugando así como se dio contra San Luis. Puede jugar el Pocho (Miguel Ponce) y va a estar uno siempre apoyándolo o más adelante me toque jugar a mi y que él este apoyándome, que juegue yo adelante y él atrás o viceversa, que juegue (Jesús) Angulo y yo no. Pero eso es lo que se habla dentro del vestidor, allí estamos todos muy unidos, fuera del campo se ve la alegría del equipo, el apoyo hacia el jugador que va a iniciar un partido y es una competencia muy sana".