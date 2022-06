El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, reveló en una entrevista exclusiva cuándo ofrecerá la evaluación definitiva, junto a su cuerpo técnico, para decidir si mantiene al mediocampista Walter Gael Sandoval, con miras al Torneo Apertura 2022 de la Liga MX o le da salida a otro club en pleno mercado de pases internacional, que cierra el 31 de agosto.

La delegación del primer equipo del Rebaño Sagrado culminó el viernes la etapa inicial de la pretemporada en el poblado costero de Barra de Navidad y se encuentra en un breve descanso, para ultimar todos los detalles de su viaje del lunes a los Estados Unidos, donde cumplirá con una gira de dos partidos de preparación: frente a Santos Laguna en Salt Lake City (Utah) y contra el Atlas en Chicago (Illinois), previo al debut en el Apertura 2022 del sábado 2 de julio en el Estadio Akron.

Cadena, en una entrevista exclusiva con TUDN, reconoció estar satisfecho con el plantel que dirige, pero advirtió que en caso de sumar otro fichaje, más el préstamo de Orbelín Pineda que se mantiene en espera, solicitaría que sea un atacante, por lo que señaló que "alguna otra incorporación está en manos de nuestro director deportivo y del consejo deportivo, entonces sí viene, no nos viene nada mal, por supuesto que el equipo requiere de tipos que vengan con ese compromiso y en posiciones claves, que es poder tener gente que nos de variedad en ataque, que tenga opción de tener o crear gol. No me cierro, si hay alguna posibilidad que sea bienvenida".

Cadena reconoció que de llegar un cuarto refuerzo, preferiría un atacante (Chivas)

El director técnico de las Chivas, quien fue renovado tras su positiva gestión como interino en el pasado Clausura 2022, se refirió al caso específico del volante Walter Gael Sandoval, quien se encuentra a prueba en la pretemporada rojiblanca tras cumplir un préstamo con el club australiano Wellington Phoenix y espera convencer al cuerpo técnico para quedarse.

Sandoval compartió con el plantel rojiblanco en Barra de Navidad (Chivas)

Cadena aseguró que tomará una decisión final en su caso al terminar la primera gira por Estados Unidos, programada para esta semana y en la que enfrentará a Santos Laguna y al Atlas, por lo que detalló a TUDN que "Gael (Sandoval) está trabajando para tratar de ocupar un lugar, vamos a seguirlo observando, él ha hecho un esfuerzo grande, es el primer juego donde yo lo tengo para observar y vamos a verlo ahora en los partidos de Estados Unidos". Agregó que "ha hecho buen trabajo, hay algunas cosas que todavía pueden mejorar en él, en el posicionamiento y en la idea de trabajo para el equipo".

El cuerpo técnico de Cadena decidirá la otra semana el futuro de Sandoval (Chivas)

