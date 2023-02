Javier Eduardo López, canterano de las Chivas de Guadalajara y actual figura de Pachuca, platicó en una entrevista exclusiva de su salida del redil y arremetió contra Amaury Vergara por esa decisión, pero reiteró que no le guarda rencor.

El canterano de las Chivas de Guadalajara y actual figura del Pachuca, Javier Eduardo Chofis López, platicó este miércoles en una entrevista exclusiva de su salida intempestiva del redil y la que rememoró para nuevamente arremeter contra Amaury Vergara, propietario de la institución tapatía, por esa contundente decisión, pero reiteró que no le guarda rencor.

El mediocampista ofensivo formado en las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado se encuentra en un gran momento con los Tuzos, vigentes monarcas del futbol mexicano, luego de coleccionar cuatro goles durante las primeras cinco fechas del calendario oficial del Torneo Clausura 2023 y el sábado se reencontrará con su exequipo en el Estadio Hidalgo, en un duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX, por lo que ha sido muy solicitado esta semana por los medios especializados.

Amaury Vergara, presidente heredero de las Chivas, fue el encargado de vetar a Chofis López los primeros días de noviembre de 2020 por complicidad al asistir a la fiesta en la que presuntamente Dieter Villalpando cometió un grave delito que le valió su despido inmediato de la plantilla. Mientras, el canterano fue enviado al destierro en la Major League Soccer (MLS) con el argentino Matías Almeyda, quien se encargó de reencausar su carrera en el San Jose Earthquakes y luego fue canjeado al Grupo Pachuca por el delantero Santiago Ormeño, quien ya no se encuentra en la organización (FC Juárez).

Chofis, quien repitió distinción con los Tuzos en el 11 ideal ahora de la Jornada 5 del Clausura 2023, platicó en una entrevista exclusiva con Récord y consideró que el propietario del Rebaño Sagrado fue muy arbitrario en su decisión de desterrarlo de Verde Valle y arremetió contra Vergara Zatarain al asegurar que "sí, pienso que fue muy injusto, porque yo no tenía nada que ver con ese tema. Es algo que ya no me importa. Ya lo dejé atrás".

Chofis López protagoniza la promoción de los boletos del Chivas-Pachuca

El canterano de las Chivas y actual figura protagónica en el brillante inicio de torneo que presenta Pachuca fue consultado nuevamente sobre su intempestiva salida del redil y por el caso puntual de Amaury Vergara, por lo que añadió a Récord que "yo hablé con él. En su momento me aclaró algunas cosas. La idea era que llegáramos al mejor acuerdo para el club y para mí". Por lo que pese a todos los inconvenientes, reiteró que "estoy muy bien con él. No le guardo rencor".

