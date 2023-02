La relación de amor y odio que existe entre Eduardo Chofis López y las Chivas de Guadalajara se hace evidente en cada oportunidad que tiene el hoy jugador de Pachuca para exponer su punto de vista sobre lo mal que salió del cuadro rojiblanco donde no le dieron una segunda oportunidad cuando volvió del San José Earthquakes de la MLS.

Chofis fue convencido por el presidente de los Tuzos, Jesús Martínez en no insistir para jugar con el Rebaño Sagrado cambiando de aires al estado de Hidalgo y vaya que le dio frutos casi de inmediato, debido a que en su primera campaña logró levantar su segundo título del futbol mexicano y sobretodo teniendo una participación más que aceptable en el equipo que dirige Guillermo Almada.

Pero Lalo López sigue sin olvidar los pasajes complicados que vivió en Chivas porque considera que nunca se sintió arropado como lo ha sido en Pachuca, además de que tampoco sintió la misma motivación que se respira en el cuadro monarca de la Liga MX, donde se ha contagiado del buen ambiente, algo que tampoco pudo disfrutar mucho en el cuadro tapatío.

"Puedo hablar de Chivas porque lo viví, no he estado en muchos clubes. En Chivas no hay mucha confianza como lo hay acá, que el jugador menor tenga confianza con el jugador mayor porque está más experimentado. Lo importante es que los jugadores tienen mucha confianza. El apoyo de la directiva, sin duda eso es muy importante. No es porque yo este acá, la directiva te arropa muy bien".

“Me sentí muy arropado, con ganas de jugar acá, ves que todos están felices y te contagias de todo lo bueno. Me gusta ser un jugador que cuando no estoy bien lo digo. Hubo momentos en donde no me sentí bien, no sin ganas, simplemente no estaba motivado en otras circunstancias, pero he aprendido mucho”, comentó Chofis López en entrevista para Línea de 4 de TUDN.

