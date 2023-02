Chivas de Guadalajara inició la semana con la reflexión del opaco empate en casa con Querétaro, para empezar con los preparativos de su próxima salida frente a Pachuca, en el marco de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, encabezado por el entrenador Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar todos los detalles de su alineación estelar y de su convocatoria final para la siguiente presentación: frente a los Tuzos de Pachuca en el Estadio Hidalgo.

ver también La inesperada revelación de Peláez sobre el Wacho

Las decepciones que ha sufrido Paunovic

El entrenador del Rebaño no ha recibido la respuesta que espera de los elementos en los que ha confiado en este inicio del Torneo Clausura 2023, ya que ha rotado en todas las zonas de la cancha y algunos jugadores se han quedado cortos. Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos en el ataque siguen sin convencer, Gilberto Orozco en la defensa tampoco ha mostrado lo de la campaña anterior, Hiram Mier está lejos de su mejor momento y Roberto Alvarado tampoco ha sido tan desequilibrante de tres cuartos de cancha hacia el frente.

Imago7

Alan Pulido podría volver a Guadalajara

El deseo del goleador mexicano es tener una segunda etapa en Chivas donde logró su mejor nivel y pudo ser decisivo en el campeonato que lograron en el 2017. Su salida se dio a la MLS y no ha podido mantener ese buen nivel, por ello informes de Tv Azteca afirman que no sería descabellado que Alan Pulido vuelva a Guadalajara antes de lo esperado. El mayor problema sería su sueldo de tres millones de dólares anuales, pero de alguna manera se podría negociar para que el atacante vuelva por la puerta grande, aunque también su relación con el dueño Amaury Vergara, no es la mejor y esto tendría que resolverse si quiere regresar a Verde Valle.

Jammedia

Defienden a Jiménez, pero resultó peor

En la cuenta de Twitter de Guadalajara publicaron una serie de videos destacando las salvadas espectaculares en este torneo de Miguel Jiménez, tratando de defenderlo del terrible error que cometió el domingo pasado ante Querétaro, pero la afición lejos de darle su respaldo al arquero, lo criticaron en mayor medida cuestionando sus cualidades para estar bajo los tres postes del equipo más importante del futbol mexicano. Lo cual se convirtió en todo lo contrario que pretendía el community manager de los tapatíos.

Imago7

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!