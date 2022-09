El actual mediocampista del club Pachuca, Javier Eduardo Chofis López, se desahogó este martes en una entrevista exclusiva que ofreció y confesó cómo lo trataron en su salida del redil en este mercado de pases, además reveló que se dio "por algo que yo no hice, sino Dieter Villalpando". Por lo que por primera vez, desde que ocurrió la indisciplina hace un par de años, señaló con nombre y apellido al autor del grave incidente que designó el destierro del ex10 rojiblanco.

El promisorio canterano del Rebaño Sagrado, que nunca logró afianzarse como figura en la alineación estelar rojiblanca por sus constantes casos de indisciplina, fue enviado a los Tuzos en un cambio de emergencia en el que llegó al redil Santiago Ormeño, proveniente de León, equipo que pertenece al Grupo Pachuca y ha podido reencontrarse en la Bella Airosa como futbolista profesional, desde su arribo al plantel que entrena Guillermo Almada.

Chofis López, actual figura de los Tuzos, concedió una reveladora entrevista -vía telefónica- a WRadio Deportes y en la que reconoció actualemente sentirse "muy contento de estar en Pachuca, cada compañero es buen compañero y por eso funciona bien el plantel. Trabajamos con humildad, la gente que nos rodea de parte del club nos apoya muy bien en todos los aspectos". Un par de ideas que cargan algo de critica a su pasado en Guadalajara, tanto por el ambiente del vestidor rojiblanco, como por el posible respaldo de la directiva.

El mediocampista creativo del Pachuca fue consultado directamente sobre su salida del Guadalajara y aseveró que "yo lo busqué (al propietario Amaury Vergara) para que me dijera sus intenciones y me dijo que no entraba en planes, le pedí que no fuera a préstamo. Me dijo que el equipo estaba completo y no embonaba, fue todo lo que me dijo".

Javier Eduardo López, en exclusiva con el programa Pasión W, se desahogó por el grave incidente de indisciplina en el que se vio inmerso en noviembre de 2020 y que lo destinó al destierro, primero cedido al San Jose Earthquakes en la Major League Soccer y ahora con su salida definitiva a Pachuca. Por lo que atinó a revelar que "en aquel entonces, cuando yo salí del club, lo hice por algo que yo no hice, sino Dieter (Villalpando) y de ahí me fui a la MLS y aún así ellos (Chivas) me buscaron en enero". Por primera vez, desde que ocurrió el hecho, se señala al también exvolante de Chivas por el supuesto caso de abuso sexual en el que otros tres elementos se vieron inmiscuidos como cómplices: José Juan Gallito Vásquez, Alexis Peña y Chofis, quien fue el último de ellos en abandonar el redil.

