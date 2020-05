Edwin Hernández anhela volver a Chivas de Guadalajara tras culminar su préstamo en España

Edwin Hernández, defensor de las Chivas de Guadalajara y actualmente a préstamo en el club español Salamanca, reconoció en una entrevista que anhela tener una nueva oportunidad en el redil tras ser descartado en diciembre pasado con la contratación de Cristian Calderón y la titularidad de Miguel Ángel Ponce, por lo que consideró el tiempo de contrato que le queda en España y su deseo de volver.

El lateral izquierdo, de 33 años de edad, platicó con el periodista Francisco Montes para la cadena internacional Fox Sports y aseguró que "fue complicado tomar la decisión (de irse a España), porque es difícil también salir de México y más después de haber hecho una carrera larga. Platiqué del proyecto con los dueños (del Salamanca), obviamente me pareció muy interesante, es un equipo de mucha tradición acá en España y estoy muy contento".

El "Aris" Hernández, en cuanto a la pandemia del coronavirus en territorio español, señaló que "ha sido difícil y complicado, porque nadie se esperaba esta situación. Yo venía por seis meses, que era terminar este torneo, porque se cerraba la temporada. Mi contrato era hasta junio, quizás me quede hasta diciembre, pero no lo tengo decidido".

El defensor rojiblanco afirmó que "a mi me encanta la liga mexicana, sabemos que es un torneo muy competitivo, hay mucha calidad, obviamente es complicado cada vez más, pero me encantaría regresar a México y si es posible regresar a mis poderosísimas Chivas. Y si no, bueno, regresar a Salamanca que también ahora es mi primera opción y poder dejar algo importante acá, que para eso quise venir, para poder ascenderlo".

Hernández, en cuanto a la abolición del Ascenso MX, aseveró que "es un retroceso que hayan quitado la liga de Ascenso, creo que era un buen escalón para foguearte, porque obviamente la liga de Ascenso te sirve mucho, das un paso gigante para llegar a Primera División. Sabemos que de ahí salió León, salió Pachuca, Tigres que descendió y volvió a ascender, muchos equipos salieron de ahí y era muy importante que siguiera esa liga, porque es la que te permite soñar para llegar a Primera División".