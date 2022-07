El exdelantero del club América e integrante de la mesa de expertos de un reconocido programa de la cadena FOX Sports, Alex Aguinaga, aconsejó la noche del martes a la directiva de las Chivas de Guadalajara para que no busquen al delantero Henry Martin en este mercado de pases del Torneo Apertura 2022 de Liga MX y prefieran al talento que tienen en sus Fuerzas Básicas o de forma más específica a Sebastián Martínez o José de Jesús González.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado cumplieron este miércoles con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar con los prepararativos de su próximo compromiso: frente al Atlético de San Luis en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

El exdelantero de las Águilas, durante el episodio del martes del programa La Última Palabra que transmite FOX Sports, interrumpió la opinión de los periodistas para argumentar que "yo sigo apostando, porque en Chivas debe haber jugadores en Fuerzas Básicas. Hay dos (Sebastián Martínez y José González), entonces, dales la oportunidad".

Aguinaga propuso a Chivas darle oportunidad a los canteranos (IMAGO7)

Alex Aguinaga, recordado atacante ecuatoriano radicado desde hace décadas en México, extendió su exposición y reconoció que "(Ricardo) Cadena fue técnico del Tapatío, entonces, si no los ve, es porque ya los tienen que sacar de allí. Siempre he dicho, si a un jugador de 20 años no lo ves para jugar, hasta esa edad (lo debes tener)". Agregó que darle la oportunidad a los canteranos sería obvia ante la ausencia de José Juan Macías, pues "ahora con más razón, porque yo -como aficionado de Chivas- me daría gusto que sacaran a un jugador de la cantera".

Aguinaga se refirió a la afición de las Chivas y su deseo del canterano (IMAGO7)

El exfutbolista y actual analista de FOX Sports recibió el apoyo opinativo de su compañero y periodista Fernando Cevallos, quien minutos más tarde apareció en su cuenta personal de la red social Twitter y reconoció que "antes de seguir pensando en contratar a Henry Martín que es suplente del América… Chivas tendría que apostar por sus jóvenes… Es momento de darle la oportunidad a Chevy Martínez y Tepa González".

