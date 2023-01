El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Roberto Carlos Alvarado, se convirtió en padre por primera ocasión en octubre pasado y aseguró que ello le cambió la vida, le dio una motivación extra que espera convertir en éxitos para su carrera profesional, por lo que se trazó un contundente objetivo para este nuevo año: "quiero romperla aquí" y "ser campeón", que reveló en una entrevista exclusiva con la cadena TUDN.

El polivalente volante del Rebaño Sagrado fue parte este miércoles del plantel rojiblanco que cumplió una intensa sesión matutina de entrenamientos en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar todos los detalles de la alineación titular con miras a su próxima presentación: el sábado frente a los Bravos en el Estadio Benito Juárez, en el marco de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El Piojo Alvarado, durante su plática exclusiva con el periodista Erick López de la cadena TUDN desde Verde Valle, reconoció el cambio que le dio la paternidad y afirmó que "hoy quiero ser mejor, quiero romperla aquí en Chivas y mi niña ha llegado a darme esa madurez, eso que yo quiero y esa motivación que quizás en algún momento me estaba faltando, porque algunas veces hasta venía -no siempre- pero en alguna ocasión que te levantas de malas y ni tienes ganas de venir (a entrenar a Verde Valle). Pero hoy con mi niña trato de disfrutar todos los días, de venir con la mejor actitud, de contagiar a los compañeros".

Alvarado regresó al plantel tras su primer Mundial en Qatar 2022 (Chivas)

"Quiero ser campeón aquí en Chivas, esa es la realidad". Roberto Alvarado Mediocampista de las Chivas

El polivalente medio, que también puede desempeñarse como extremo y hasta delantero, advirtió a todos y afirmó que "quiero ser campeón aquí en Chivas, esa es la realidad". Añadió que a la llegada del refuerzo Víctor Guzmán, "Pocho fue muy claro, aquí vienes a ganar, vienes a competir, a estar en el top, entonces, creo que es lo que todos queremos: ser campeones, mostrar nuestra mejor versión y en Chivas si realmente tienes que venir a dar lo mejor, a sentir la camiseta y a buscar ganar títulos, campeonatos".

El Piojo, durante su plática con TUDN, aseguró que la de Chivas, "es una afición que te exige mucho, la gente te exige bastante y creo que está bien, es un equipo grande, muy grande es Chivas y aquí se necesita ganar campeonatos y siempre tener a Chivas en lo más alto". En cuanto a la irregularidad rojiblanca, analizó que "yo no veo que canse, más bien al final yo creo que la gente quiere resultados, puedes hacer un partidazo, puedes tener toda la posesión del balón, pero si no ganas no sirve de nada. La gente es su decisión abuchear, si la gente es su decisión no apoyarnos, pues nosotros debemos tratar de buscar mejorar en las cosas que nos faltan, esos detalles, buscar los resultados y seguramente, la gente no nos deja de apoyar, pero nos vaya bien o nos vaya mal ahí está la gente apoyando. Nosotros debemos dar lo mejor en la cancha y valorar también a la gente, la afición y valorar lo que quieren, pero ocupamos demostrarlo en la cancha".

