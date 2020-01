El deseo de Jair Pereira para Chivas en 2020

Jair Pereira, actual defensor del club Querétaro y ex capitán de las Chivas de Guadalajara, reconoció en una entrevista con la cadena internacional Fox Sports que los rojiblancos se reforzaron bien para este Torneo Clausura 2020 y reveló su deseo para su ex equipo en este nuevo semestre.

El Rebaño Sagrado, que se impuso el sábado 2-0 sobre FC Juárez en el Estadio Akron durante la primera jornada del campeonato con goles de Alexis Vega y José Juan Macías, comenzó el lunes con mucho hermetismo por el caso del "Pocho" Guzmán su preparación en la ciudad deportiva de Verde Valle para visitar a Pachuca en el Estadio Hidalgo, duelo correspondiente a la segunda fecha del certamen.

Fernando Quirarte, uno de los panelistas del programa La Última Palabra e ídolo rojiblanco, le pidió a Jair Pereira que hiciera un análisis del club y que revelara su deseo para este nuevo año, por lo que el central comentó que "Chivas se ha reforzado bien línea por línea, tiene jugadores que en sus equipos fueron importantes, muchos que vinieron de Necaxa como (Alexis) Peña, (Jesús) Angulo, Chicote Calderón".

Pereira añadió que "escuchaba hace un ratito a García Aspe que estaba hablando que no por venir de refuerzo tienes que ser titular, creo que cerraron de buena forma la campaña Chivas, ahora se tienen que ganar un lugar y te puedo comentar que estando en Chivas no es lo mismo que jugar en otro equipo, este equipo se vuelve muy mediático, tiene demasiada presión y si no estas bien mentalmente te puede costar hacer tu mejor juego, lo vivi durante casi seis años, en los que vi pasar refuerzos que habían hecho cosas importantes en sus clubes, pero los mataba muchas veces el tema mediático y no pudieron brillar, como brillaban con otros equipos".

El ex capitán del Club Deportivo Guadalajara confesó que "espero que les vaya muy bien, que puedan tener un gran torneo, porque su afición y la institución lo merece, poderse meter nuevamente a una Liguilla y ser protagonista dentro de un torneo para pelear por un título".

