La derrota sufrida en la Ida de los Cuartos de Final contra Atlas caló hondo en el orgullo de Chivas; sin embargo, el canterano rojiblanco, Carlos Cisneros, admitió estar inconforme con el resultado, pero sabe que aún hay un capítulo pendiente y en el que el Guadalajara solamente tiene una opción: ganar en el Estadio Jalisco.

“Muy insatisfechos podríamos hacer algo más, dependía de nosotros y creo que tenemos por ahí esa espinita, por eso te digo que lo primero que se me viene a la mente es ganar. Son partidos hermosos que se viven intensamente, me gusta mucho jugar ese tipo de encuentros, los he jugado desde los 18 años, creo que sé lo que significa y lo único que se me viene a la mente es ganar, dar el siguiente paso la Semifinal, así que esto es ganar o ganar", explicó a TUDN.

ver también Alexis Vega, listo para el duelo de Vuelta contra Atlas

El ‘Charal’ también habló sobre el comportamiento de la gente con el equipo rojiblanco en el que los abuchearon a algunos futbolistas, mismo que dijo no comprender, aunque sabe que es algo común debido a la importancia que tiene el Rebaño en el futbol mexicano.

“Creo que a veces la gente es un poco dura, pero son como dicen gajes del oficio de pertenecer al equipo más grande de México y les ha tocado a varios compañeros estar ahí, un poquito con el abucheo de la gente, cosa que en lo personal la verdad no me parece porque son jugadores profesionales que siempre dan todo por el club al igual que todos los compañeros, lo único que queda de nosotros es apoyar, nosotros confiamos en ellos sé que siempre tratan de dar lo mejor", concluyó.

¿Cuándo se jugará el partido de Vuelta?

El segundo episodio de la serie entre Chivas y Atlas se disputará el próximo domingo en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México, donde los Zorros tendrían el boleto a la siguiente ronda con cualquier triunfo, empate o incluso cayendo por un gol de diferencia.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!