El estelar mediocampista y actual capitán de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, reveló este martes en una entrevista exclusiva su fórmula para poder cristalizar el sueño de integrar la lista de la Selección de México para la próxima Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que comenzará el 18 de noviembre, por lo que puso de ejemplo nada menos que la carrera de su ídolo: Carlos Salcido.

El Nene Beltrán, durante una plática con Marca Claro desde las instalaciones de Verde Valle, se refirió a su desempeño en la última Fecha FIFA y las posibilidades de concretar su sueño, por lo que reveló que "sí él (Gerardo Martino) está sorprendido, pues yo quedé más sorprendido. No porque no pudiera hacerlo, sino porque iba consciente a esa concentración, iba mentalizado de que iba a tener una oportunidad y al final, la que tuviera, la tenía que aprovechar. No sabía cuándo iba a ser, si con Ecuador o con Uruguay o con Nigeria o con el mismo Jamaica, la verdad, no sabía con quién me iba a dar oportunidad, pero sabía que me iba a dejar jugar e iba con esa mentalidad que lo iba a hacer muy bien. Al final, salió mejor de lo que me imaginé".

El hábil volante de las Chivas extendió su argumentación y señaló que "estoy muy agradecido, muy contento, pero no me aseguró nada, él habló conmigo y fue muy claro. Sé que no me debo subir a un lugar, en el que no estoy todavía (la lista de México al Mundial de Qatar 2022), ni subirme a un lugar que no me he ganado, tampoco. No sé qué vaya a pasar, no sé si vaya a ir o no (al Mundial), yo estoy consciente que si hago bien las cosas en Chivas y si pongo a Chivas donde debe estar, jugando semifinales, quedando campeón, tengo más posibilidades de competir, eso lo tengo muy claro". Desde Verde Valle añadió que "como equipo aquí lo sabemos, que si competimos de esa manera en la Liga: llegar a la final y ser campeones, tenemos no nada más yo, sino muchos tienen posibilidades de ir al Mundial, de convencer todavía al profe (Martino) y de meter competitividad. Estoy más enfocado en mi club, que es lo importante, aunque obviamente sueño con ir al Mundial -todo futbolista lo sueña- pero sé que haciendo las cosas bien aquí, puedo pelear en donde sea".

Beltrán vio acción frente a Nigeria, Uruguay y Ecuador en Estados Unidos (IMAGO7)

Beltrán reaccionó a la llegada del brasileño Dani Alves a la Liga MX y la posibilidad de enfrentar al exlateral del FC Barcelona, por lo que reveló que "extranjeros de ese nivel, que vengan, aportan muchísimo y no nada más a la Liga. Sino a lo mejor ahora con Pumas, creo que muchos canteranos tendrán la dicha de aprender de alguien como él (Alves)". Por lo que aprovechó la ocasión, para hacer su comparación y aseveró que "cuando tuve a (Carlos) Salcido fui muy afortunado de haber aprendido y crecido con un jugador así, que tuvo una carrera buenísima, que fue a Europa, que jugó Mundiales. Cuando tienes personas así, creo que al final el grupo crece, la liga crece y todos crecemos y eso es lo más importante, que vengan a aportar mucho ellos (extranjeros)".

Qué aprendiste de un tipo que jugó en Europa y que jugó Mundiales: Carlos Salcido

Fernando Beltrán confesó que "te da la sensación y te da el consejo de que tienes que trabajar más. Si, que ya estas en el equipo de Primera División, pero para alcanzar grandes cosas tienes que hacer más y trabajar más. Salcido lo tenía muy claro, todos los días tienes que trabajar durísimo si quieres conseguir esas metas y para ser un jugador distinto".

