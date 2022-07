El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, no vaciló ni un segundo para desenmascarar a todos los rivales de la Liga MX y reconocer en una entrevista exclusiva desde Verde Valle ese extra que le ponen a los partidos, cuando el calendario los cruza con los rojiblancos. Además, reveló la clave para dar el salto de calidad que necesitan para pelear por el título de manera más constante, así como quitarle un poco de la presión que recae actualmente sobre el cuerpo técnico tapatío por el pésimo arranque del Torneo Apertura 2022.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este martes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para darle los toque finales a los preparativos de su próximo compromiso: frente a los Gallos Blancos en el Estadio Corregidora de Querétaro, correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

El Nene Beltrán, durante la entrevista exclusiva con Marca Claro desde Verde Valle, reconoció este martes sobre el nefasto arranque de este Apertura 2022, que "es muy complicado. Sabemos que la liga no es fácil, que contra nosotros ningún rival es sencillo, cada vez que juegan contra nosotros, juegan el partido de su vida y esa es la realidad. Vemos partidos en la televisión, estando concentrados y vemos cómo juegan los equipos a veces y decimos, por qué contra nosotros no hacen eso". Agregó que "es increíble, lo entendemos también, sabemos la responsabilidad, no es un pretexto, pero nos cuesta mucho sacar resultados, sacar los tres puntos, porque nos juegan a morir los equipos y nosotros lo sentimos, lo vivimos, lo vemos".

Fernando Beltrán desenmascaró a sus rivales por el desempeño vs Chivas

El mediocampista del Guadalajara se extendió en su argumentó por el pésimo arranque del Apertura 2022 y aseveró que "el equipo ha trabajado muy bien, la pretemporada que hicieron en Estados Unidos fue espectacular -no me tocó estar- pero al final vi como el equipo trabajó, como jugó, la idea que tenemos es clarisima. No dudamos ni un segundo en lo que hace el técnico, al contrario, nosotros nos hemos acercado con el cuerpo técnico a preguntar qué podemos hacer, qué podemos mejorar, en qué le podemos ayudarlo a él también, para que cuando vea cosas dentro del campo se sienta en confianza que lo podamos resolver adentro". Añadió que "el rol importante lo estamos tomando todos, tratando de ser líderes dentro del campo y el equipo ha evolucionado mucho, pero se lo trato de decir todos los días (a mis compañeros): tenemos que correr más, tenemos que meter más. Si queremos ser campeones en Chivas, tenemos que hacer más, porque con lo que hacemos nos alcanza, pero si queremos dar el paso y dar un golpe de autoridad, tenemos que trabajar mucho más".

Beltrán le quita presión a Ricardo Cadena por los resultados

El capitán de las Chivas, en las últimas dos presentaciones, aseguró que la presión actual por el pésimo inicio de campeonato no recae solo sobre el entrenador Ricardo Cadena y advirtió que "al final ya no es cosa del técnico, nosotros respaldamos al técnico, pero en el entrenamiento lo hacemos, le damos toda la confianza y él confía en nosotros, pero esto es de resultados. No podemos salir a decir que queremos al técnico y que queremos que no se vaya, cuando lo que necesitamos darle a él son puntos para que se vea reflejado, no nada más su trabajo, sino el trabajo de todos como equipo y es todos lo que queremos, que mejoremos, que ganemos, que crezcamos, que metamos a Chivas en donde queremos, pero necesitamos resultados y eso no los hace solo el técnico, los tenemos que hacer nosotros dentro del campo".

