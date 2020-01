El factor que aleja a Chicharito de volver a Chivas

Javier "Chicharito" Hernández, canterano de las Chivas de Guadalajara y actualmente en el Sevilla de España, tendría todo listo para finalmente marcharse a la Major League Soccer (MLS) con Los Angeles Galaxy, pero se reveló un factor que lo aleja de volver a vestir la playera rojiblanca, mientras que los aficionados también ofrecieron su veredicto en redes sociales.

El Rebaño Sagrado, que se impuso el sábado 2-0 sobre FC Juárez en el Estadio Akron durante la primera jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX con goles de Alexis Vega y José Juan Macías, comenzó el lunes su preparación en la ciudad deportiva de Verde Valle para visitar a Pachuca en el Estadio Hidalgo, duelo correspondiente a la segunda fecha.

Fernando Cevallos, periodista de la cadena beIN Sports, recordó que "hace meses; Chicharito decía que NO se movía por dinero y que había reducido su salario para jugar con el Sevilla. Hoy cambió de opinión y prefirió los dólares de la MLS, que jugar en un fútbol más competitivo con Chivas y agradecer a la familia Vergara que lo impulsó a Europa".

El reportero reveló que "lo que aleja a Chicharito de Chivas (más allá de su postura personal de NO jugar en México) es su salario. La inversión del Galaxy por Javier Hernández es de 31 millones de dólares: 10 millones de su carta, siete millones de dólares al año (por tres años)". La respuesta ofrecida por la afición fue contundente al señalar que no le hace falta al Guadalajra y que la afición no lo quiere de vuelta al menos en este semestre.

Lo que aleja a Chicharito de Chivas es la AFICIÓN, #NoLoQueremos gracias, pero tenemos delanteros fabulosos, jóvenes y comprometidos. Mercenarios que vengan más preocupados por el dinero, canales de youtube y vida social no interesan. — Cristian HS'z (@Arqches64) January 15, 2020