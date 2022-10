Fernando Hierro tiene muy claro lo que debe hacer el nuevo entrenador de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2023, donde la única misión es competir por un campeonato sin pretextos, por ello todo apunta a que Hugo Sánchez cuenta con los recursos suficiente para al menos entrar en la lista de candidatos, pero el periodista David Faitelson dijo lo contrario.

El dirigente español del Rebaño Sagrado dio varias de las características con las que debe contar el nuevo timonel, por lo cual dejaron ir a Ricardo Cadena, ante ello, Sánchez Márquez ha estado en España como estratega del Almería y en México fue campeón con los Pumas de la UNAM dándole oportunidad a varios jóvenes, por ello Francisco Gabriel de Anda, en Futbol Picante de ESPN lo puso en la lista de candidatos.

“Hugo dirigió en México, dirigió en España, en su época cuando dirigió a Pumas dirigió a varios jóvenes y les dio oportunidad. Después que hayan dirigido en México y España están Paco Jémez, Pako Ayestarán. Son pocos. Qué bueno que lo dice Fernando Hierro, por qué hay quién dice ‘es que tiene qué conocer el medio ¿Pero por qué? porque lo tiene que conocer y si además tiene otros alcances pues bienvenido, yo creo que el perfil está muy claro”, comentó Francisco Gabriel de Anda en Futbol Picante de ESPN.

Faitelson explica por qué Hugo nunca llegará a Chivas

En este sentido, el polémico Faitelson manifestó que desde su punto de vista el Macho no podría ser considerado para el banquillo de Guadalajara debido a que en alguna oportunidad tuvo un fuerte encontronazo con Jorge Vergara, aunque no dio más detalles al respecto.

“Yo no estoy de acuerdo con Paco Gabriel de Anda. Él supone que Hugo Sánchez es un candidato por lo que ha dicho Fernando Hierro, peor con todo respeto yo creo que la tumba de Jorge Vergara en paz descanse, va a retumbar si Chivas trae a Hugo Sánchez, de ninguna manera, no no. Yo estoy más cerca de la realidad, acuérdate que ahí hubo un lío muy fuerte, Amaury no puede permitir eso. No es elegible”, explicó el comunicador.

