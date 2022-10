José Luis Sánchez Solá no pudo ocultar su punto de vista respecto a lo que se vive en el Club Guadalajara en cuanto a las decisiones de los altos mandos y los resultados deportivos que han conseguido en los años recientes, pues cabe señalar que conoce a la familia Vergara porque fue entrenador de Chivas USA en la MLS, por lo tanto afirmó que no sería el técnico del primer equipo en la Liga MX.

El analista de ESPN dio sus razones para no considerar convertirse en el estratega del Rebaño Sagrado ante el momento que atraviesan donde acaban de nombrar a un director deportivo español como lo es Fernando Hierro, aunque la entrevista que le hicieron al polémico Chelís se dio antes de que informara sobre el fichaje el ex defensor y capitán del Real Madrid.

ver también Hierro buscará nuevo técnico para Chivas

“No, ¿sabes qué pasa en Chivas?, como no hay una estructura, no hay un plan, van a la deriva. Te estás enterando de lo que pasó ayer con que ahora el cuñado lo agarró, otro lo agarró, se metió Marcelo. No hay estructura”, manifestó Chelís para el programa Zona TUDN, donde tratan el acontecer de Chivas.

Su experiencia trabajando con Jorge Vergara

Sánchez Solá, quien vivió sus mejores momentos como entrenador de Puebla en dos oportunidades, indicó que cuando estuvo en Chivas USA, propiedad de Jorge Vergara, el proyecto no se pudo explotar al máximo debido a las decisiones de Dennis te Klose ,uno de los directivos que ahora trabaja en Los Ángeles Galaxy y también pasó por el equipo rojiblanco en México.

Encuesta ¿Te convence alguien como Chelís en Chivas? ¿Te convence alguien como Chelís en Chivas? No, nunca Sí, podría funcionar No sé, tengo mis dudas YA VOTARON 47 PERSONAS

Por otro lado, afirmó que Francisco Gabriel de Anda sería el director deportivo ideal para el Rebaño, pues lo considera un hombre recto en todos los aspectos: "Te voy a decir por qué, Paco Gabriel de Anda estuvo ahí, con Higuera; ese fue el problema que estuvo con Higuera. Ese cabrón es recto, nunca he conocido a una persona tan recta como Paco. Una mano firme, pero déjenlo. De los que conozco, él”, abundó el Chelís, ahora comentarista de ESPN.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!