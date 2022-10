Ex presidente de Chivas revela cómo fue la reunión de Vergara con Bielsa y por qué no lo contrataron

Rafael Ortega es conocido como uno de los médicos y cirujanos deportivos más reconocidos de México, pero pocos saben que también fue futbolista, fungió como médico del León y también fue presiente de las Chivas de Guadalajara por la cercana relación que forjó con Jorge Vergara, por ello confesó cómo fue la reunión que sostuvieron con el técnico argentino, Marcelo Bielsa cuando le ofrecieron el banquillo rojiblanco.

El doctor Ortega hoy está alejado de los cargos directivos para enfocarse en su carrera como especialista en traumatología y cirugía deportiva, no obstante, en 2011 se hizo cargo de la presidencia deportiva del Rebaño Sagrado al igual que de los servicios médicos, funciones que hoy en día están repartidas entre varias personas.

Por ello, en una charla con David Medrano, Ortega hizo un repaso de su corta carrera como futbolista, antes de asumir las riendas de Chivas al ser invitado por Jorge Vergara para unirse al proyecto y una de sus anécdotas fue el día que se pactó una entrevista con Marcelo Bielsa, a pesar de que los tapatíos eran comandados por José Luis Real con buenos resultados.

“Jorge le dice ‘nos interesa que usted tome el primer equipo y también fuerzas básicas’ y Marcelo le dice, ‘señor solo para aclarar, si usted me va contrata va a ser para una cosa, para fuerzas básicas o para el primer equipo, las dos cosas son muy importantes y requieren atención especial, yo no puedo estar volteando a ver fuerzas básicas preocupado cómo están y a parte el primer equipo, yo con mucho gusto, nada más díganme si voy al primer equipo o a fuerzas básicas’” , recordó Ortega al ser uno de los presentes en la reunión.

La petición de Bielsa que no aceptó Jorge Vergara

“‘Primer equipo está bien, nos interesa’. Presentó sus pretensiones económicas y Jorge le dijo que estaba bien. Él presentó su propuesta de refuerzos, cuántos pesos habría que invertir, porque quería que fuera un equipo protagonista y Jorge le dijo que sí. ‘¿Ahora dime cuánto me vas a cobrar?’, para eso todo estaba perfecto. Y le dice Bielsa, ‘yo nada más le quiero decir algo señor, yo a usted nada más lo quiero ver cuando me contrate y cuando me corra, fuera de eso vaya a su placo disfrute de los partidos y no lo quiero ver’”.

“Yo conocía muy bien a Jorge, cambió su semblante y dijo que lo íbamos a pensar. Íbamos por las escaleras del helipuerto y me pregunta ¿cómo ves lo de Marcelo? Y yo le dije, ‘mire yo nada más le digo una cosa, no se van a aguantar ni un día’, y me responde ¿si verdad?, mejor vámonos”, fue lo que comentó Ortega en la charla.

