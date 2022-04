El portero de las Chivas de Guadalajara, Raúl Gudiño, salió de las Fuerzas Básicas como una promesa al futbol europeo como aprendiz del español Iker Casillas, pero tras esa decepción no ha logrado ni consolidarse en el redil.

Raúl Gudiño, portero de las Chivas de Guadalajara, salió de las Fuerzas Básicas como una de las más altas promesas de la Selección Mexicana con rumbo al futbol europeo nada menos que como aprendiz del legendario arquero español Iker Casillas en el Porto de Portugal, pero tras esa pequeña decepción europea no fue el mismo y ha atravesado un increíble declive desde entonces en su carrera, que lo dejaría cerca de marcharse pronto del redil.

El espigado guardameta canterano del Rebaño Sagrado pasó de jugar la UEFA Champions League a quedarse en el banquillo de suplentes tapatío en este Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. No poder consolidarse en la titularidad del arco rojiblanco, sumado a la negativa para renovar su contrato, lo habría condenado al ostracismo en la plantilla y esto lo estaría empujando a abandonar el equipo en el próximo mercado de pases.

Gudiño ofreció una reveladora entrevista exclusiva al portal Mediotiempo y aseguró que "las cosas son así, las negociaciones, pero uno siempre tiene que buscar la mejor opción, pensar con cabeza fría. Es el club en el que me formé, al que le debo todo. Hay que seguir pensando en lo que pueda venir en un futuro. Estamos en la negociación. También hay que empezar a buscar para ver opciones y tomar lo mejor en torno a la familia y proyección y a jugar, que es lo principal".

El espigado guardameta del Guadalajara, quien a su vuelta de Europa no pudo afianzarse como titular en la competencia con José Antonio "Toño" Rodríguez (Querétaro), ahora la perdió ante Miguel "Wacho" Jiménez y ha visto los últimos partidos desde la banca, pues aunque no se ha aclarado bien si es por su contrato o por una decisión técnica por parte del entrenador Marcelo Michel Leaño.

Gudiño, el primer portero mexicano en jugar la UEFA Champions League, advirtió que "sí han habido acercamientos, pero seguimos en pláticas con el club. Al final estoy en la libertad de escuchar, sondear y fríamente tomar la decisión de lo que pueda prepararme el destino y el futuro. Hay opciones y se están platicando en ambas partes (Liga MX y exterior)".

Gudiño, en su entrevista a Mediotiempo, atinó a señalar que "no sé si sea por tema de contrato, no sé si sea por decisión técnica", su falta de minutos, lo que tiene claro y espera que no siga es su falta de minutos, algo que necesita recuperar con urgencia.

