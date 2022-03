Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, aprovechó la conferencia de prensa que ofreció la tarde de este miércoles en Verde Valle para aclarar varias situaciones contractuales dentro del plantel rojiblanco y una de ellas, era la posible salida del portero Raúl Gudiño al culminar este Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El directivo del Rebaño Sagrado habló este miércoles en conferencia de prensa, por primera ocasión en lo que va de este año y no lo hacía desde que ratificó a Marcelo Michel Leaño como director técnico del primer equipo en diciembre pasado. Algo que reiteró y aseguró que el entrenador culminará este semestre hasta donde llegue y luego "rendirá cuentas".

Peláez acudió a la conferencia de prensa en Verde Valle para responder diversas interrogantes e intrigas de la prensa local por el futuro de varios futbolistas rojiblancos negados a renovar su contrato y otros, como el caso de Jesús "Canelo" Angulo, quien no habría vuelto de California tras la gira estadounidense de la pasada semana para aprovechar la Fecha FIFA de marzo, por diferencias contractuales con la directiva tapatía.

La posible salida del portero Raúl Gudiño en el venidero mercado de pases para el Apertura 2022 se comenzó a tratar en los medios, luego de su supuesta negativa a renovar el vínculo con los tapatíos y por el que se le habría retirado la titularidad en el arco rojiblanco. El dirigente recordó al inicio de su intervención que "por supuesto estamos al tanto de los vencimientos de contratos, Hiram (Mier), (Jesús) Molina, ya vendrá el de Cone (Brizuela), Chapo (Sánchez). Estamos ahora con Gudiño y Alexis (Vega) es nuestro trabajo estar pendientes de todo ello".

El director deportivo de la institución tapatía señaló al respecto que "con Raúl (Gudiño), en este momento, no estamos buscando portero. Estamos platicando con él, para encontrar el beneficio de todas las partes, estamos en ese proceso y poder llegar a un arreglo. Y básicamente en dos o tres semanas podremos encontrar una noticia que defina el tema de Gudiño". En cuanto a la pérdida de la titularidad del arquero, afirmó que "nada tiene que ver con lo otro. Va vencer contrato, muévelo, quítalo. Es decisión del cuerpo técnico y punto. No tiene que ver con la situación contractual, no pensamos va terminar contrato, quítalo… para nada. Es decisión del cuerpo técnico, está parando el Wacho, tiene un gol recibido en tres partidos".

