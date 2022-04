El portero rojiblanco no sabe por qué perdió la titularidad y reconoce que no debe cerrarse las puertas en ningún lado.

El futuro de Raúl Gudiño en Chivas de Guadalajara no está claro y ante ello reconoció que no está cerrado a ninguna otra pospuesta toda vez que no ha logrado renovar su contrato con el conjunto tapatío, pero al mismo tiempo manifestó que desconoce si este tema fue la razón por la que perdió la titularidad con Miguel Jiménez en el Torneo Clausura 2022.

El contrato de Gudiño concluye en diciembre de este año, con lo cual en el verano podría empezar a negociar con algún otro equipo para marcharse gratis a partir de enero del 2023, por ello explicó que no puede cerrarse ninguna puerta, aunque dejó claro que las negociaciones con el Rebaño Sagrado se mantienen.

“Bien, al final se están hablando; las cosas son así, las negociaciones, pero uno siempre tiene que buscar la mejor opción, pensar con cabeza fría. Es el club en el que me formé, al que le debo todo. Hay que seguir pensando en lo que pueda venir en un futuro. Estamos en la negociación. No hay que ocultarlo, también hay que empezar a buscar para ver opciones y tomar lo mejor en torno a la familia y proyección y a jugar, que es lo principal”.

“Sí han habido acercamientos, pero seguimos en pláticas con el club, al final estoy en la libertad de escuchar, sondear y fríamente tomar la decisión de lo que pueda prepararme el destino y el futuro. Hay opciones y se están platicando en ambas partes (Liga MX y extranjero)”, abundó Gudiño en entrevista para el portal Mediotiempo.

Desconoce por qué perdió la titularidad

En este sentido, Gudiño reveló que no sabe cuáles fueron los motivos por los que ya no ha estado en la alineación titular, tras la Jornada 7 del Clausura 2022 donde el Wuacho Jiménez se convirtió en el arquero estelar:“Son cosas que van surgiendo, no ha habido algún error o algo tan claro, son cosas de futbol, que uno no se explica, no toma la decisión”.

“La razón así como tal, no te la podría decir; no sé si sea por tema de contrato, no sé si sea por decisión técnica. No sabría cómo responderte; solamente las personas que están ahí son los que pueden decir, uno tiene que ser profesional. No me gusta no jugar, es total. Estamos aquí para jugar y amor al futbol, es el rol que nos toca ahorita”.

