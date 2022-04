Vaya golpe al ánimo de la afición de las Chivas de Guadalajara, luego de que se diera a conocer que Matías Almeyda es el candidato número uno para asumir la dirección técnica de la Seleccion de Chile de cara al próximo proceso mundialista, tras fracasar en la pasada Eliminatoria de la Conmebol con miras a Qatar.

Según información exclusiva de Redgol en Chile, el “Pelado” ya habría sostenido un primer acercamiento con los altos mandos de la Federación andina, donde le plantearon la propuesta de que asuma las riendas del combinado sudamericano, pensando en un nuevo proyecto que arroje los resultados esperados rumbo a la siguiente Copa del Mundo.

Al quedar fuera del Mundial de Qatar bajo las órdenes del técnico uruguayo Martín Lasarte, el ex estratega del Rebaño Sagrado vuelve a ser el deseo de los dirigente chilenos quienes ya habían entrado en contacto con Almeyda antes de fichar al timonel charrúa. Con esto las opciones de que Matías Almeyda vuelva a Chivas se empiezan a difuminar, debido a que Marcelo Leaño ya fue ratificado en el banquillo rojiblanco por lo que resta del Torneo Clausura 2022 y ahora esta propuesta desde Chile podría convencerlo de dejar al San José Earthquakes de la MLS donde no le ha ido como se esperaba.

Quieren a Matías Almeyda en Chile

"Con este panorama, RedGol hizo el trabajo periodístico y una fuente de Quilín indica que uno de los primeros contactados para conocer su disponibilidad es el argentino Matías Almeyda, con quien ya habían negociado antes del arribo de Lasarte".

"El ex volante de la selección argentino y River Plate tiene contrato con San Jose Earthquakes de la MLS, pero ahora tiene una cláusula de salida, porque cuando quiso tomar la banca de la Roja no lo dejaron partir, situación que ahora no pasará, según cuenta el propio adiestrador", fue lo que publicó Redgol.

