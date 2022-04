El defensor de las Chivas de Guadalajara y uno de los capitanes, Jesús Sánchez explotó en el vestidor para reclamarle a sus compañeros por los resultados que han obtenido en este Torneo Clausura 2022 donde han estado lejos de cumplir con las expectativas, por lo que se desató la furia de uno de los hombres más experimentados en el plantel.

A través de redes sociales se filtró un video donde el “Chapo” reclama a los elementos del Rebaño Sagrado no solo por los resultados, también por la actitud y falta de entrega por la camiseta rojiblanca. Este intenso momento se dio en el Clásico Tapatío, donde la molestia de uno de los futbolistas más indentificados con la institución fue para responsabilizar a los jugadores de los fracasos, antes que a los entrenadores que han pasado por el equipo en años recientes.

“Cumplir con los que nos toca y ya, sin poner pretextos. Todos los putos días nos quejamos, ya basta guey. Tenemos que trabajar todos los días para ganarnos un lugar y ganarnos esta inercia. Tenemos que jugar por esta playera que representa tanto para nosotros, y me incluyó porque yo no estoy jugando, pero hay que dar más”.

“No nos podemos conformar con venir a entrenar y ya. No, hay que dar más y más, todos los días más. Este equipo tiene que ser ganador todos los datos días y yo vengo todos los días con la convicción de ser mejor y romperme la madre por ustedes y por ustedes también, pero así tienen que hacer todos, porque sino no vamos a salir de donde estamos. Todos tenemos que pensar en jalar al mismo lado, no meternos el pie entre nosotros”, expuso Sánchez, quien ha jugado toda su carrera con Chivas y es de los elementos con mayor identidad en la institución, a pesar de que prácticamente no ha jugado en la campaña.

¿Quién es Jesús Sánchez?

El “Chapo” debutó el 7 de agosto del 2010 de la mano de José Luis Real en un partido contra San Luis donde Chivas se llevó el triunfo 1-0. Nacido en San Luis Río Colorado, Sonora el 31 de agosto de 1989, el veloz futbolista inició su carrera como extremo, pero poco a poco le fueron viendo mayores condiciones para defender y por ello su posición natural es la lateral derecha. Toda su carrera la ha jugado con Guadalajara, por lo cual ha sido ganador de cinco títulos: 2 de Copa MX, una Supercopa MX, Liga MX y Liga de Campeones de la Concacaf.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!