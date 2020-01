El mensaje de Almeyda a Chivas tras la cesión de Alanís

El argentino Matías Almeyda, ex director técnico de las Chivas de Guadalajara y actual entrenador del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), finalmente pudo hacerse con los servicios del defensor Oswaldo Alanís y a quien consiguió a préstamo por al menos un año para reforzar su zaga, por tal motivo, agradeció a los rojiblancos por las facilidades para concretar el traspaso.

El ex estratega del Rebaño Sagrado aseguró en una entrevista que ya lo tenía en la mira para reunirse con el central en la MLS y señaló que "sí, realmente estoy muy feliz; he tratado de traer a Oswaldo anteriormente y no se pudo. Estoy muy agradecido con Chivas".

El "Pelado" Almeyda desea que Alanís pueda recuperar su mejor versión en la MLS al comentar que "ya que permitieron que Oswaldo sea parte de San Jose. Esperemos que Oswaldo pueda realizarse futbolísticamente como estoy acostumbrando a verlo".

Alanís, bajo el mando del argentino, tuvo sus mejores temporadas en el fútbol mexicano por lo que Almeyda confía en que se convertirá en una pieza importante del Earthquakes al referir que "lo conozco como persona, lo conozco como jugador. El tiempo que lo dirigí rindió muy bien y confío mucho en él; es un gran profesional".

El timonel de los californianos, en el boletín de presentación del defensor mexicano, reveló que "Oswaldo (Alanís) es un jugador que puede aportar mucho desde lo humano y futbolístico" y añadió que "tuve la posibilidad de dirigirlo dos años y medio, y en esa posición es donde hemos quedado con menos jugadores. Mi deseo es que él pueda mostrar el nivel que mostró en el momento que lo dirigí".

El DT del San Jose Earthquakes, @peladoalmeyda, habló con nosotros sobre el fichaje de Alanís, el fracaso de Chivas en la Copa MX, la llegada de 'Chicharito' a la MLS y varias cosas más #AgendaFOX @verockstar @ruubenrod @lmsauret pic.twitter.com/ct51dXUmSa — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 29, 2020