El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Víctor Guzmán, se confesó en una emotiva entrevista exclusiva publicada este miércoles al referirse a su reciente designación como capitán del primer equipo rojiblanco y reveló su motivador objetivo en esta nueva etapa dentro del redil que emocionó a todos los chivahermanos, durante la previa a la especial visita del sábado a Pachuca en el Estadio Hidalgo, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El portentoso canterano del Rebaño Sagrado platicó en exclusiva con la cadena TUDN para los Estados Unidos y en cuanto a su vuelta al Guadalajara admitió que "yo siempre lo he dicho, (a las Chivas) le tengo un cariño enorme, porque siento que todo lo que me he formado como jugador y como persona, esa base de ellos, de toda la directiva, de cada entrenador que ha estado, de la confianza que se me brindó en esta institución".

ver también Paunovic definió puesto clave en su 11

El Pocho Guzmán se formó como jugador en Chivas, pero se convirtió en figura del futbol mexicano con los Tuzos, por lo que el reencuentro del sábado con su exequipo en una cancha en la que alzó el trofeo de campeón en el pasado Apertura 2022 será emotivo y señaló que "yo toda la vida voy a estar muy agradecido con ellos (Pachuca) y bueno, feliz de poder regresar, de poder enfrentarme a excompañeros, que les tengo un aprecio importante, que también me ayudaron a crecer. Algunos pasaron momentos difíciles con nosotros y bueno, son las buenas amistades que te deja el futbol, pero muy contento de poder regresar".

El atacante de las Chivas, que regresó para una segunda etapa en el redil tras el frustrado traspaso de 2019, recibió recientemente la capitanía y sobre ello platicó con TUDN al referir: "Que está la confianza en mi, como yo en ellos (el cuerpo técnico). Estamos creyendo en el proyecto que nos están brindando; entonces, al recibir eso (el gafete), es más compromiso, más responsabilidad tanto dentro como fuera de la cancha".

Guzmán confesó la responsabilidad de sentirse capitán en Chivas (TUDN)

El Pocho prosiguió su intervención y reveló su objetivo en esta nueva etapa como rojiblanco tras emocionar a la afición chivahermana al aseverar a TUDN que "realmente quiero ser un capitán, que los niños vean un ejemplo en mi; entonces, por eso es que lo tomo con más responsabilidad, pero también como algo muy significativo para mi el poder ser capitán de esta institución, pero más que nada demostrarlo dentro del campo con buenas acciones y con ese liderazo que me caracteriza, para que nos vaya bien en función del equipo".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!