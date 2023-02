El exjugador de los tapatíos no la ha pasado nada bien en los años recientes al cambiar constantemente de clubes y ahora se dedica a otra profesión.

El talento de Carlos el Gullit Peña nunca estuvo en tela de juicio. Cuando llegó a las Chivas de Guadalajara en el 2015 se esperaba que su rendimiento fuera al menos igual que lo que mostró en el León donde fue campeón y se consolidó como uno de los volantes ofensivos más productivos, lo cual le valió para asistir a la Copa del Mundo de Brasil en el 2014.

Pero la realidad fue otra, el Gullit vino a menos a partir de ese Mundial y su paso por el Rebaño Sagrado fue completamente decepcionante, sobretodo en su segundo torneo, por lo cual salió del club un año después empezando su andar por diversos equipos alrededor del mundo, razón que hoy lo tiene en Emiratos Árabes donde juega en la Segunda División, pero a la par también ha encontrando un nuevo oficio fuera de las canchas.

Hace unos días el propio Peña confesó en Fox Sports que nunca ha tenido problemas con el alcohol como se ha mencionado en diversos momentos, después de varios videos donde ha aparecido en estado inconveniente: “Yo no entiendo, nunca trato de hacerle daño a nadie, al contrario. Siempre trato de apoyar en todos los sentidos; no sé porqué tanto me critican así: mala leche, hablando. Hay muchas personas que mínimo quisieran venir de vacaciones acá (Arabia Saudita)”.

El nuevo trabajo de Gullit Peña desde Emiratos Árabes

Consciente de que más temprano que tarde su carrera futbolística terminará, Carlos Peña ha decidido emprender vendiendo ropa el línea que se puede encontrar a través de su cuenta de Facebook y que también es promocionada en Instagram. El nombre de la marca es “Ropa Gullit Peña” que en su mayoría es diseñada por “Stay Solos”. Hay desde sudaderas, camisas tipo polo, playeras y sudaderas con gorro.

Chivas vs. Tigres: ¿Cuándo dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 9?

Después de la jornada doble de la Liga Mx, el Guadalajara tendrá una semana completa de trabajo para ponerse a punto para visitar a Tigres en la cancha del Estadio Universitario, duelo que se disputará el próximo sábado 25 de febrero en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

