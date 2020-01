El plazo del nuevo contrato de Tena con Chivas

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reveló este martes que renovó su vínculo contractual con la institución rojiblanca con una duración de un año y medio, por lo que estaría en el banquillo hasta mediados de 2021 y se confesó satisfecho por la confianza que le brindó la directiva tras el desempeño en el cierre del semestre anterior.

El entrenador del Rebaño Sagrado compareció este martes a la tradicional conferencia de prensa, primera del año y previo al comienzo del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, que se celebró en la ciudad deportiva de Verde Valle y luego de la intervención de Ricardo Peláez, director deportivo, ofreció sus declaraciones.

El "Flaco" Tena indicó que ese nuevo contrato "está firmado, estoy contento, es por un año y medio, ojalá lo pueda cumplir y extenderlo. Sabemos cómo es la vida de los técnicos, ojalá podamos durar mucho tiempo más y dejar huella ganando algo".

El estratega rojiblanco reconoció que a pesar no quedaron explícitos los objetivos que debe conseguir al frente del club, sabe que en Chivas hay metas claras y que se deben cumplir en los distintos tipos de plazos, por lo que sostuvo que "no me lo dijeron, pero los entiendo: el equipo debe jugar bien y al cien por ciento de su capacidad, que le agrade al publico. Queremos que el estadio esté lleno en cada partido y ganar".